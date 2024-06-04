ИКАР: введение ЧС федерального значения может увеличить помощь для пострадавших аграриев

Аграрии уже получили более 600 млн рублей страховых выплат за гибель сельскохозяйственных культур Pixabay

Введение чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за заморозков может привести к увеличению помощи для пострадавших аграриев в некоторых регионах и ускорить процесс ее предоставления. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в интервью ТАСС. Речь идет о Воронежской и Волгоградской областях, а также северной части Ростовской области. По словам Рылько, там пострадали посевы сахарной свеклы, озимой пшеницы и других культур.



Эксперт напомнил, что из-за повторных заморозков прогноз по производству пшеницы был снижен до 81,5 млн т. «Внутренний рынок хорошо защищен экспортными пошлинами и квотами, поэтому снижение урожая скажется в основном на объемах экспорта. Однако при таком производстве и запасах экспорт, вероятно, останется значительным — более 40 млн т», — прогнозирует Рылько. Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о планах введения режима чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю вследствие заморозков. Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что повторные заморозки в мае привели к гибели более 1 млн га посевов, включая 850 тыс. га зерновых.



Аграрии, пострадавшие от майских заморозков, уже получили более 600 млн руб. страховых выплат за гибель сельскохозяйственных культур, сейчас выплаты продолжаются, рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Наибольшие суммы страховых выплат были перечислены аграриям Волгоградской области — 506 млн руб. Почти 49 млн руб. получили аграрии Воронежской области, 22 млн руб.- Ростовской, 21,2 млн руб. — Тамбовской области. Основной объем страховых выплат сделан по программе защиты урожая в случае чрезвычайных ситуаций. Гибель посевов уже подтверждена агростраховщиками на застрахованной площади более 400 тыс. га в 15 регионах России, включая 10 регионов с объявленным режимом ЧС.



После майских заморозков первыми режим ЧС объявили Воронежская и Тамбовская области — 7 мая. Последними — Ростовская и Пензенская области, 15 и 16 мая. Таким образом, первые 600 млн руб. возмещения аграрии получили через систему агрострахования менее чем за месяц после бедствия, подчеркнул Биждов. «Напомню, что первая выплата по майским заморозкам была перечислена хозяйству Тамбовской области — это произошло 12 мая, спустя неделю после объявления регионом режима ЧС и за сутки после представления аграрием акта о списании посевов комиссии по ЧС», — отметил Биждов.



Оценку всей пострадавшей площади проводят комиссии по ЧС в регионах, в которых объявлен режим ЧС, продолжает президент НСА. Некоторые из них сообщают, какая доля оказалась застрахована. Например, по данным Минсельхоз Воронежской области, на территории региона погибло 371 тыс. га полей озимого и ярового сева под урожай 2024 года. Часть из них оказалась защищена договорами страхования с государственной поддержкой — 12,13 тыс. га от ЧС и 35,34 тыс. га от заморозков (суммарно 47,47 тыс. га).



В оперштаб союза поступают консолидированные данные от страховых компаний НСА по застрахованным убыткам. На 3 июня обращения в связи с заморозками поступили агростраховщикам из 15 регионов, уточнил Биждов «Агроинвестору». В их число входят 10 регионов с объявленным режимом ЧС. «В целом по всем регионам (не только тем, где введен режим ЧС), из которых поступили сообщения о повреждении посевов, застраховано около 900 тыс. га. Из них 488 тыс. га предварительно отнесены к пострадавшим, а по 362 тыс. га частичная или полная гибель посевов уже подтверждена агростраховщиками НСА», — рассказал президент союза.



Он напомнил, что степень потерь и доля компенсации различны и зависят от индивидуальных условий каждого хозяйства — экспозиции полей в момент заморозков, уровня развития культуры, выбранных условий страхования и так далее. Биждов подчеркнул, что далеко не во всех хозяйствах отмечена полная гибель — есть регионы, в которых хозяйства еще рассчитывают получить урожай и поэтому отказываются от списания посевов и отзывают заявления страховым компаниям на выплату.



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