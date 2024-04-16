разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Минсельхоз: работа предприятий АПК в пострадавших от паводков регионах не нарушена

При этом часть посевов может погибнуть, ущерб будет оценен после схода воды

| Агроинвестор |

Режим ЧС федерального уровня из-за паводка действует в Оренбургской области
Режим ЧС федерального уровня из-за паводка действует в Оренбургской области

Деятельность организаций агропромышленного комплекса в регионах, пострадавших от паводков, не нарушена, говорится в сообщении Минсельхоза. На заседании оперативного штаба глава ведомства Дмитрий Патрушев рассказал о работе по смягчению последствий наводнений в различных регионах. Сейчас режим чрезвычайной ситуации федерального уровня действует в Оренбургской области, а на региональном уровне — в Алтайском крае, Курганской и Тюменской областях. Самарская область также находится в зоне потенциального риска.

Министр подчеркнул, что необходимо продолжать мониторинг ситуации, оперативный обмен информацией и взаимодействие с аграриями для бесперебойной работы АПК. Он призвал специалистов посещать пострадавшие районы, оказывать помощь населению и обеспечивать безопасность во время весенних полевых работ. Также была отмечена важность обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами, включая топливо, организацию временного содержания сельскохозяйственных животных и контроль за биологической безопасностью в зоне наводнений.

При этом председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что из-за дождей, наводнений и морозов в некоторых регионах может быть утрачено до 75% всходов озимых. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на его слова, в Алтайском крае есть риск потери озимых, значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу в Оренбургской области. В 39 регионах были зафиксированы подтопления домов, дорог и мостов, отметил сенатор. Также пострадало сельское хозяйство. В Оренбургской области часть посевов может быть полностью уничтожена из-за наводнений, сказал Двойных. Ущерб для агропромышленного комплекса в регионе оценивается в десятки миллионов рублей. «В Алтайском крае также имеется риск потери озимых культур из-за наводнений и других опасных явлений. В результате сочетания теплой дождливой погоды и сильных морозов в некоторых регионах отмечается значительное падение выживаемости всходов, в некоторых случаях до 75%», — оценил сенатор.

Президент () Корней Биждов сказал «», что в результате паводка пока не наблюдалось событий, которые могли бы привести к масштабной гибели сельхозживотных на производственных фермах. Он отметил, что эвакуация поголовья возможна и проводится в угрожаемых районах. Расходы на непредвиденную эвакуацию поголовья — также убыток хозяйств, но все же основной риск для АПК, кроме утраты построек и инфраструктуры, связан сейчас с опасностью потери озимых посевов, которые могут уйти под воду, считает эксперт. «Что касается озимых, то держит этот вопрос на постоянном контроле: союз уведомил органы АПК регионов о готовности содействовать по всем вопросам, связанным с урегулированием убытков, также этот вопрос рассматривался и был доложен на совещании Минсельхоза с региональными органами АПК, которое провела 12 апреля замминистра Елена Фастова», — рассказал Биждов.

По данным , в Оренбургской области озимые застрахованы на 44 тыс. га, что составляет около 5% от засеянной осенью площади, из них 8,6 тыс. га — по программе ЧС. По словам президента , период зимовки был пройден в целом удачно — в плохом состоянии, по данным регионального Минсельхоза, по выходу из зимы находились 8% посевов (около 70 тыс. га). Часть посевов может погибнуть от паводка. Пока поступило не менее пяти сообщений от аграриев о возможном ущербе посевам, который сложно оценить до схода воды. 

В Алтайском крае доля застрахованных озимых составляет около 9% — 9,4 тыс. га, из них 1,3 тыс. га застраховано по программе защиты на случай объявления ЧС. В Алтайском крае также есть риск утраты озимых и за пределами зоны паводков в результате сочетания теплой дождливой зимы и сильных морозов зимой в ряде районов отмечена обширная утрата жизнеспособности всходов (до 75%), говорит Биждов. В Курганской и Тюменской областях массовое возделывание озимых не практикуется в силу особенностей климата, застрахованных посевов сейчас нет. В пострадавших регионах ожидается сход воды, после которого будет возможно оценить ущерб, добавил он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране