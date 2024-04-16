Минсельхоз: работа предприятий АПК в пострадавших от паводков регионах не нарушена

Режим ЧС федерального уровня из-за паводка действует в Оренбургской области Оренбург онлайн

Деятельность организаций агропромышленного комплекса в регионах, пострадавших от паводков, не нарушена, говорится в сообщении Минсельхоза. На заседании оперативного штаба глава ведомства Дмитрий Патрушев рассказал о работе по смягчению последствий наводнений в различных регионах. Сейчас режим чрезвычайной ситуации федерального уровня действует в Оренбургской области, а на региональном уровне — в Алтайском крае, Курганской и Тюменской областях. Самарская область также находится в зоне потенциального риска.



Министр подчеркнул, что необходимо продолжать мониторинг ситуации, оперативный обмен информацией и взаимодействие с аграриями для бесперебойной работы АПК. Он призвал специалистов посещать пострадавшие районы, оказывать помощь населению и обеспечивать безопасность во время весенних полевых работ. Также была отмечена важность обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами, включая топливо, организацию временного содержания сельскохозяйственных животных и контроль за биологической безопасностью в зоне наводнений.



При этом председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что из-за дождей, наводнений и морозов в некоторых регионах может быть утрачено до 75% всходов озимых. Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на его слова, в Алтайском крае есть риск потери озимых, значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу в Оренбургской области. В 39 регионах были зафиксированы подтопления домов, дорог и мостов, отметил сенатор. Также пострадало сельское хозяйство. В Оренбургской области часть посевов может быть полностью уничтожена из-за наводнений, сказал Двойных. Ущерб для агропромышленного комплекса в регионе оценивается в десятки миллионов рублей. «В Алтайском крае также имеется риск потери озимых культур из-за наводнений и других опасных явлений. В результате сочетания теплой дождливой погоды и сильных морозов в некоторых регионах отмечается значительное падение выживаемости всходов, в некоторых случаях до 75%», — оценил сенатор.



Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сказал «Агроинвестору», что в результате паводка пока не наблюдалось событий, которые могли бы привести к масштабной гибели сельхозживотных на производственных фермах. Он отметил, что эвакуация поголовья возможна и проводится в угрожаемых районах. Расходы на непредвиденную эвакуацию поголовья — также убыток хозяйств, но все же основной риск для АПК, кроме утраты построек и инфраструктуры, связан сейчас с опасностью потери озимых посевов, которые могут уйти под воду, считает эксперт. «Что касается озимых, то НСА держит этот вопрос на постоянном контроле: союз уведомил органы АПК регионов о готовности содействовать по всем вопросам, связанным с урегулированием убытков, также этот вопрос рассматривался и был доложен НСА на совещании Минсельхоза с региональными органами АПК, которое провела 12 апреля замминистра Елена Фастова», — рассказал Биждов.



По данным НСА, в Оренбургской области озимые застрахованы на 44 тыс. га, что составляет около 5% от засеянной осенью площади, из них 8,6 тыс. га — по программе ЧС. По словам президента НСА, период зимовки был пройден в целом удачно — в плохом состоянии, по данным регионального Минсельхоза, по выходу из зимы находились 8% посевов (около 70 тыс. га). Часть посевов может погибнуть от паводка. Пока поступило не менее пяти сообщений от аграриев о возможном ущербе посевам, который сложно оценить до схода воды.



В Алтайском крае доля застрахованных озимых составляет около 9% — 9,4 тыс. га, из них 1,3 тыс. га застраховано по программе защиты на случай объявления ЧС. В Алтайском крае также есть риск утраты озимых и за пределами зоны паводков в результате сочетания теплой дождливой зимы и сильных морозов зимой в ряде районов отмечена обширная утрата жизнеспособности всходов (до 75%), говорит Биждов. В Курганской и Тюменской областях массовое возделывание озимых не практикуется в силу особенностей климата, застрахованных посевов сейчас нет. В пострадавших регионах ожидается сход воды, после которого будет возможно оценить ущерб, добавил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

