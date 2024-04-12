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Пик паводка в Оренбургской области еще не прошел

Ущерб региона предварительно оценивается в 40 млрд рублей

| Агроинвестор |

Как отразится паводок на отрасли растениеводства — пока оценить сложно
Как отразится паводок на отрасли растениеводства — пока оценить сложно

Пик весеннего паводка ожидается в Оренбурге 12-13 апреля. Уровень воды в реке Урал 12 апреля, по прогнозам, может подняться до 1165 см, сообщил первый вице-губернатор — первый зампредседателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин на внеочередном заседании законодательного собрания области. Утром 12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1129 см.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне на совещание у президента Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводков сообщил, что регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. «На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд руб., но понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», — уточнял он.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 апреля в ходе заседания правительства попросил все профильные ведомства оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах. «Особенно сложно там приходится малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Предстоит оперативно определиться с мерами поддержки предпринимателей и, что самое важное, довести необходимые средства в срок до пострадавших людей», — подчеркнул он.

Паслер в своем Telegram-канале ранее сообщил, что, по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области из-за паводка, составляет 65 млн руб. С 4 апреля в Оренбургской области был введен режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы в Орске, началась эвакуация из зоны затопления. Чрезвычайной ситуации был придан федеральный статус.

В зонах затопления в основном находятся дачные дома, коттеджи. Деревни, где расположены сельхозугодья, паводки затронули в меньшей степени, рассказал «» гендиректор оренбургской компании «Елань» Алексей Орлов. «Если говорить про наши поля, то на территориях нашего присутствия реки в основном небольшие, поэтому мы находимся в более-менее нормальной обстановке, — сказал он. — Тем не менее, мы тоже в определенной степени пострадали. У нас размыло дороги, двое суток мы не могли добраться до одной из молочных ферм. Сейчас дорогу сделали, и молоко начали вывозить. Есть подтопления в некоторых селах, где мы работаем, но на полях особых проблем нет».

«В целом в нашем регионе разлив по поймам рек — обычное явление, — продолжает Орлов. — И если там есть посевы озимых, они, возможно, погибнут там, где долго будет стоять вода. Но в целом, это не существенный процент относительно общей площади озимого сева. У нас лесостепная зона, в основном, страдают предприятия в степной зоне». Он добавил, что компания рассчитывает проводить сельхозработы в штатном режиме, когда окончательно сойдет снег — примерно через две недели.

Аграрии Оренбургской области в основном начинают яровой сев в последней декаде апреля и в первой половине мая. «На сегодня рано говорить о том, как отразится паводок на отрасли растениеводства», — пишет Daily Storm со ссылкой на начальника отдела растениеводства регионального агроведомства Николая Лебедева. По его словам, в результате достаточно большой глубины промерзания почвы и ее небольшого оттаявшего горизонта талые воды не просачиваются, а остаются на поверхности. «Этим и обусловлена сложная паводковая обстановка в области», — отметил он.

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