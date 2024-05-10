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Минсельхоз: погибшие из-за заморозков посевы будут пересеяны

Режим ЧС введен в трех регионах

| Агроинвестор |

Введение режима ЧС позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая
Введение режима ЧС позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая

Погибшие из-за заморозков посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы, сообщил ТАСС со ссылкой на . «Региональные органы управления АПК совместно со специалистами ФГБУ "" приступили к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», — уточнило ведомство. По состоянию на 8 мая в связи с возвратными заморозками режим ЧС регионального уровня был введен в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

В Воронежской области, согласно указу губернатора Александра Гусева, главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано вести постоянный мониторинг обстановки и своевременно предоставлять информацию в Министерство сельского хозяйства региона. Также до 20 мая нужно предоставить данные об ущербе, причиненном заморозками сельскохозяйственным культурам и многолетним растениям. Агроведомство области ранее в своем Телеграм-канале оценивало, что аномальные заморозки в начале мая стали причиной гибели или сильного повреждения 245 тыс. га агрокультур.

«Ударившие в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям. <…> В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 °С. И это в период интенсивного цветения [садов]. Урожай погиб. Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная, — написал 8 мая в своем Телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — <…> Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего. Ситуацию держу на личном контроле».

Глава Тамбовской области Максим Егоров также сообщил в своем Телеграм-канале, что принял решение ввести режим ЧС из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве региона. «В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от минус 1 °С до минус 5 °С. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае», — отметил он. По словам Егорова, введение режима ЧС в регионе позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая, в свою очередь области сможет обратиться в правительство России с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь. «К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечены все необходимые ресурсы. Сейчас специалисты уточняют масштабы потерь», — добавил Егоров.

ранее предупредил, что из-за масштабных заморозков, которые наблюдаются с 4 мая в регионах Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федерального округов возможны ощутимые потери в растениеводстве.

Заморозки, пришедшие в начале мая, замедлят развитие озимых и могут привести к снижению их урожайности, поскольку культуры достигли уязвимых фаз развития, сообщали «» в аналитическом центре «».  Аналитики понизили прогноз урожая пшеницы из-за засухи с 92 млн т до 89,9 млн т и не исключали, что если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на Юге, как и в целом по России, может быть уменьшен до 87-88 млн т. «Ущерб от второй волны заморозков 9-10 мая также может дополнительно понизить оценку, прежде всего, в Центральной России и Поволжье — на 1-2 млн т», — оценивали аналитики.

По состоянию на 6 мая в России яровыми было засеяно около 16,9 млн га — 30,2% от плана и на 324 тыс. га меньше, чем на соответствующую дату 2023 года, сравнил аналитический центр компании . «Посевы кукурузы, сои и подсолнечника могут пережить заморозки, но это зависит от нескольких факторов, включая стадию развития растений и продолжительность похолодания, — обращают внимание в . — Так, кукурузе температуры на уровне минус 1-2 °C обычно не причиняют серьезного вреда, особенно если она находится в фазе раннего роста. Соя способна выдерживать небольшие отрицательные температуры без особых проблем. Заморозки ниже минус 2 °C, особенно продолжительные, могут навредить культуре, в первую очередь, в зоне риска находятся растения, которые проходят раннюю стадию развития. Подсолнечник чувствителен к заморозкам. На фазе семядолей он обычно может выдержать температуры до минус 3 °С, но на стадии появления настоящих листьев начинаются проблемы. Под угрозой точка роста на всходах, ее повреждение может повлечь чрезмерное разветвление растений и снижение урожайности». Оценить состояние поврежденных холодами ростков можно через неделю после заморозков, добавляют аналитики компании.

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