Убытки аграриев из-за заморозков превышают 1 млрд рублей

Программа страхования урожая от чрезвычайных ситуаций находится на стадии испытаний по выплатам Flickr.com

Аграрии сообщили об убытках в размере более 1 млрд руб. из-за заморозков, сказал на Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, пишет поле.рф. По его словам, уже выплачено около 240 млн руб., а общие выплаты по всем видам страхования в этом году составили 600 млн руб. Большинство пострадавших предприятий, заявивших об ущербе, находятся в Волгоградской области — 199 хозяйств, в Воронежской области — более 70 и в Белгородской области — 15.



Программа страхования урожая от чрезвычайных ситуаций находится на стадии испытаний по выплатам, уточнил Биждов. Он отметил, что программа, работающая всего пару лет, уже завоевала доверие сельхозпроизводителей благодаря доступной цене и простоте получения выплат. Суммарные выплаты агростраховщиками по всем направлениям за 2021-2023 годы превысили 14,5 млрд руб. По данным НСА, объем застрахованных площадей по программе защиты урожая от чрезвычайных ситуаций за первый квартал увеличился на 140% по сравнению с предыдущим годом.



Заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова ранее сообщала, что в 2023 году аграрии застраховали более 11 млн га посевов, что составляет 14% от общей площади посевов. В 2022-м по программе страхования от ЧС было застраховано 2,2 млн га посевов, а в 2023 году эта площадь увеличилась до 4,3 млн га. Количество регионов, участвующих в программе, возросло с 38 до 40.



В начале мая Биждов говорил «Агроинвестору», что под угрозой из-за заморозков находятся преимущественно плодово-ягодные культуры. По информации НСА на апрель, около 12,3 тыс. га многолетних насаждений, урожай которых был застрахован, подверглись воздействию отрицательных температур. Среди них семечковые, косточковые, ягодные культуры, виноград и хмель. Однолетние культуры также могли пострадать от заморозков. Озимые культуры способны выдерживать отрицательные температуры, однако морозы ниже минус 5 °C могут быть разрушительными для растений, уже начавших активное развитие после зимы. По предварительной оценке Минсельхоза, аграриям предстоит пересеять около 900 тыс. га пострадавших из-за заморозков посевов. Ведомство планирует ввести режим ЧС федерального масштаба.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» снова понизил прогноз урожая пшеницы в России — с 85,7 млн т до 82,1 млн т из-за значительного ущерба, причиненного озимой пшенице после майских заморозков. В том числе оценка сбора пшеницы в Поволжье уменьшена на 2,1 млн т, до 16,7 млн т, в Центре страны — на 1,3 млн т, до 17,9 млн т. Прогноз по Югу был скорректирован вниз незначительно — на 0,3 млн т, до 26,2 млн т.



«Пересмотренный прогноз учитывает убытки после майских заморозков. Тем не менее, текущие погодные условия остаются неблагоприятными для нового урожая. Во многих регионах, где выращивается озимая пшеница, продолжает сохраняться недостаток осадков, включая Ростовскую область как одного из крупнейших производителей пшеницы, — отметил «СовЭкон». — Тем временем в Сибири, ведущем регионе по производству яровой пшеницы, слишком высокая влажность препятствует завершению посевной кампании в оптимальные сроки».



27 мая Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в четвертый раз за месяц понизил прогноз сбора зерна в этом году. Как сообщал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз урожая всего зерна уменьшен со 132 млн т до 129,5 млн т, в том числе пшеницы — с 83,5 млн т до 81,5 млн т. Оценка экспорта зерна в новом сельхозгоду снижена с 57 млн т до 55,5 млн т, в том числе пшеницы — с 45 млн т до 44 млн т. Как пояснял Рылько, причины пересмотра оценок — большие потери от заморозков в центральных регионах и Волгоградской области и нехватка осадков на большей части европейской территории страны, особенно на юге. В 2023 году Россия собрала 144,9 млн т зерна, в том числе 92,8 млн т пшеницы.



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