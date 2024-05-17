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Минсельхоз зафиксировал гибель 830 тысяч гектаров сельхозкультур от заморозков

Это около 1% от общей площади посевов в России

| Агроинвестор |

С начала года более 352 тысяч гектаров застрахованных сельскохозяйственных культур были повреждены из-за природных катаклизмов
С начала года более 352 тысяч гектаров застрахованных сельскохозяйственных культур были повреждены из-за природных катаклизмов

По предварительной оценке Минсельхоза, 830 тыс. га сельскохозяйственных культур погибли от заморозков, это около 1% от общей площади посевов в России. Об этом на совещании оперативного штаба под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, говорится в сообщении ведомства. К середине мая площадь ярового сева составила 25 млн га, что примерно равно половине запланированного объема. 

В нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях в мае были зафиксированы возвратные заморозки, что привело к объявлению режима чрезвычайной ситуации. К 16 мая режим ЧС из-за заморозков ввели в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Саратовской областях. Патрушев на совещании отметил необходимость оперативного проведения пересева уничтоженных культур в соответствии с агротехнологическими сроками. Он подчеркнул, что важно четко определить планы по пересеву для сохранения заданных показателей структуры посевных площадей. Также сообщил, что фиксируются повреждения многолетних насаждений. На данный момент специалисты ведомства ведут оценку совместно с регионами для получения достоверной информации.

В совещании также принял участие президент () Корней Биждов. Он рассказал, что с начала года более 352 тыс. га застрахованных сельскохозяйственных культур были повреждены из-за природных катаклизмов. Из этой площади 205 тыс. га приходится на регионы, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что проинформировал агроведомства всех регионов, где произошли майские заморозки, о способах взаимодействия для урегулирования убытков. По данным союза, кроме заморозков, к 15 мая режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Алтайском крае, Оренбургской, Курганской и Тюменской областях из-за аномальных паводков, в Чувашии — из-за выпревания озимых культур. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько ранее говорил, что заморозки отразились на посевах не только зерновых, но и других сельхозкультур. По его словам, потери могут быть частично восстановлены пересевом. Рылько не исключал, что на этом фоне понизит прогноз урожая в этом году. 10 мая сообщал, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы, но тогда площадь пострадавших посевов оценивалась в 500 тыс. га. По прогнозу аналитического центра «», майские заморозки замедлят развитие озимых и могут привести к снижению урожайности из-за уязвимости культур на этапе развития. По оценке аналитического центра «», из-за аномальных заморозков Россия может потерять до 3,9 млн т пшеницы на сумму почти 45 млрд руб.

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