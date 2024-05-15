«СовЭкон» оценил потери пшеницы из-за заморозков почти в 4 млн тонн

Потери яровых на фоне заморозков могут достигнуть минимум 500 тысяч гектаров Freepik.com

Из-за аномальных заморозков, нанесших ущерб посевам сельхозкультур в нескольких регионах в начале мая, Россия рискует потерять 3,9 млн т пшеницы на сумму почти 45 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные оценки аналитического центра «СовЭкон». После получения дополнительных данных от сельхозпроизводителей и региональных властей, «СовЭкон» пересмотрел свои прогнозы по урожаю пшеницы в России и понизил его с 89,6 млн т до 85,7 млн т.



Этот пересмотр также отражает сокращение посевных площадей под пшеницей на 0,3 млн га, до 29,2 млн га, и снижение прогноза урожайности с 3,03 т/га до 2,93 т/га. Также были пересмотрены прогнозы сбора по регионам. В Центре страны они были уменьшены на 2 млн т, на Юге — на 1,2 млн т, в Поволжье — на 0,7 млн т. Аналитики «СовЭкона» отмечают, что данные Минсельхоза о необходимости пересева 0,5 млн га из-за заморозков значительно недооценены и реальная цифра может достигать 1 млн га.



Сложные погодные условия для выращивания пшеницы наблюдаются и в других странах, таких как Франция и Германия, где идут обильные дожди. Аналитики ожидают дальнейшего роста мировых цен на пшеницу в таких условиях. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее также понизил свой прогноз по сбору зерна из-за заморозков в Центре и Поволжье и засушливой погоды на Юге. Новая оценка валового сбора составляет 135 млн т (на 7 млн т меньше предыдущей), включая 86 млн т пшеницы (на 5 млн т меньше).



Пока режим ЧС из-за заморозков введен в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Орловской областях, в Волгоградской области такой режим действует в 32 районах. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что режим ЧС также могут ввести в Саратовская области, и, возможно, в Уральском федеральном округе, где ожидаются заморозки. «Заморозки предстоят этой и следующей ночью, то есть процесс еще не закончен и, соответственно, не видны масштабы и результаты. По нашей оценке, гибель озимых составит около 1 млн га с учетом заморозков и того, что уже случилось осенью и зимой, и весной», — прокомментировал эксперт.



Потери яровых на фоне заморозков могут достигнуть минимум 500 тыс. га, считает Петриченко. Проблема касается яровой пшеницы, ячменя и зернобобовых, а также масличных. Эксперт отметил, что погодные условия уже внесли корректировку в стоимость российской пшеницы — она пошла вверх. Однако заморозки — не единственная для этого причина, также влияние оказывает рост мировых цен. «Ситуация с погодой на рынке уже сказывается и будет продолжать сказываться по мере поступления информации», — добавил Петриченко.



Между тем, по информации Минсельхоза Оренбургской области, в результате заморозков пострадали посевы сельхозкультур на площади 140 тыс. га, еще 500 тыс. га получили повреждения. Эти данные были озвучены федеральным замминистра сельского хозяйства Андреем Разиным на совещании с регионами 14 мая, пишет «Интерфакс». По словам Разина, в основном пострадали посевы озимой пшеницы. «Необходимо предоставить помощь тем сельхозпроизводителям, кто пострадал наиболее сильно. Мы уже разработали план пересева. Однако главной задачей является сохранение структуры посевных площадей», — подчеркнул Разин.



Общая площадь сева в России в текущем году должна составить 84,5 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году. Озимые культуры занимают 20 млн га, и по оценке Минсельхоза 95% этих посевов находятся в хорошем состоянии.



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