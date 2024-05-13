Отраслевые эксперты ранее понизили свои прогнозы урожая зерна М. Стулов

Минсельхоз пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, но не исключает его корректировки из-за природно-климатических условий, пишет «Интерфакс». Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут, рассказал агентству один из участников заседания.



«Учитывая природно-климатический фактор, мы будем вынуждены корректировать прогнозы, которые ставили в начале сезона. Но, несмотря на корректировку в прогнозах и природно-климатические условия, безусловно, мы сможем произвести продукцию, необходимую для обеспечения внутреннего спроса», — отметила Лут. «Текущая ситуация всецело дает основание полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в некоторых регионах, мы можем получить урожай, который нам необходим для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — подтвердил в ходе заседания кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).



Прогноз валового сбора зерна в 132 млн т был озвучен в середине апреля: такой объем указан в проекте Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года. Урожай масличных в 2024 году может составить 28 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем в 2023-м. Производство сахарной свеклы также снизится до 47 млн т по сравнению с 53,1 млн т в прошлом году, допускает агроведомство.



Площадь сева в этом году должна составить 84,5 млн га — на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году. В том числе 20 млн га заняли озимые, по словам Лут, которую цитирует источник «Интерфакса», 95% посевов озимых находятся в хорошем состоянии. Погибшие из-за заморозков посевы будут пересеяны, для этого есть все необходимые ресурсы, ранее сообщил Минсельхоз.



Минсельхоз США оценивает потенциал валового сбора пшеницы в России в этом году на уровне 88 млн т. 8 мая аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т и не исключил дальнейшего уменьшения в связи с засухой и заморозками. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее из-за засухи на юге понизил прогноз валового сбора зерна в этом году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т. Основная причина — засуха на юге. Не исключена корректировка в меньшую сторону и на фоне заморозков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

