ИКАР снова понизил прогноз урожая зерна

Заморозки наиболее сильно проявились в четырех регионах, три из которых объявили ЧС из-за гибели посевов М. Стулов

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова понизил прогноз урожая пшеницы в России — сразу на 5 млн т, до 86 млн т, пишет «Интерфакс». Валовой сбор зерна ИКАР оценивает в 135 млн т, что на 7 млн т меньше предыдущего прогноза, его экспорт — в 59,5 млн т (сокращение на 5 млн т). В том числе прогноз вывоза пшеницы снижен на 3,5 млн т, до 47 млн т.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько агентству, что причина корректировок — неблагоприятные погодные условия. «Прежде всего, это заморозки, которые наиболее сильно проявились в четырех регионах, три из которых объявили ЧС из-за гибели посевов (Липецкая, Воронежская, Тамбовская области). Четвертый регион — Волгоградская область, там все довольно сложно, на мой взгляд», — отметил эксперт. Он добавил, что «не в лучшей форме и южные регионы». «Там ситуация разная: где-то полоса дождей прошла, где-то их не было», — цитирует Рылько «Интерфакс».



В начале мая ИКАР понизил прогноз валового сбора зерна в этом году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы — с 93 млн т до 91 млн т. «Основная причина снижения — классическая засуха на юге, там мы видим большие проблемы в трех основных регионах — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях с "прихватом" части Воронежской и Волгоградской областей», — говорил тогда Рылько. Он не исключал дальнейшего уменьшения прогноза на фоне засухи. Чуть позже эксперт сказал, что не исключает понижения прогноза и в связи с заморозками.



Аналитический центр «Русагротранса» 8 мая понизил прогноз урожая пшеницы с 92 млн т до 89,9 млн т. Заморозки, пришедшие в начале мая, замедлят развитие озимых и могут привести к снижению их урожайности, поскольку культуры достигли уязвимых фаз развития, предупреждали аналитики. «Если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на Юге, как и в целом по России, может быть снижен дополнительно на 3-4 млн т, до 87-88 млн т. Ущерб от второй волны заморозков 9-10 мая также может дополнительно понизить оценку, прежде всего, в Центральной России и Поволжье — на 1-2 млн т», — допускали аналитики.



Минсельхоз пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, но не исключает его корректировки из-за природно-климатических условий. «Текущая ситуация всецело дает основание полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в некоторых регионах, мы можем получить урожай, который нам необходим для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал в ходе заседания кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз США оценивает потенциал валового сбора пшеницы в России в этом году на уровне 88 млн т.



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