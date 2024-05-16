В этом году общий объем мощностей по переработке масличных может увеличиться

Объем переработки подсолнечника по итогам прошлого года превысил 16 млн тонн Flickr.com

В 2024 году общий объем мощностей по переработке масличных в России может достичь 33 млн т в сравнении с 31 млн т в 2023-м. Об этом журналу поле.рф рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он также отметил, что с учетом уже запущенных и запланированных проектов по увеличению производственных мощностей через два может прибавиться еще 4 млн т.



Мальцев напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче увеличения производства продукции АПК на 25% и росте экспорта в 1,5 раза к 2030 году. При текущей динамике увеличения производства масличных отрасль готова выполнить эти цели с превышением базовых показателей.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что в этом году может быть введено около 1,5-2 млн т новых мощностей по переработке масличных. К концу прошлого года их суммарный объем оценивался примерно в 30,9 млн т. По его словам, появлению новых заводов способствует растущий спрос на российскую готовую продукцию за рубежом, а также текущие меры госрегулирования экспорта в отношении маслосемян, которые позволяют перерабатывать внушительную часть отечественного урожая на внутреннем рынке. К примеру, объем переработки подсолнечника по итогам прошлого года превысил 16 млн т, хотя в 2022-м показатель составлял только 14,3 млн т.



Появление новых масложировых предприятий будет способствовать усилению конкуренции за сырье в российских регионах, отметил Лозовой. Один из примеров текущего сезона — ситуация с соей, когда спрос на высокопротеиновые бобы среди переработчиков был крайне высоким, что стало катализатором роста стоимости маслосемян, несмотря на негативную мировую конъюнктуру. «Что касается заморозков, то оценки относительно масличных пока давать преждевременно, это можно будет сделать в ближайшие недели. Отмечу, что пересев возможен, особенно по подсолнечнику», — сказал эксперт.



Согласно мартовскому прогнозу OleoScope, в этом году площади посева четырех основных масличных культур в России могут увеличиться до более чем 17 млн га, по сравнению с 16,96 млн га в 2023-м. Эксперты ожидали сокращения площадей под подсолнечником до 9,55-9,7 млн га, но отмечают его надежность из-за растущего числа перерабатывающих предприятий и высокой конкуренции за сырье.



Площади посева сои, как ожидается, увеличатся до 4 млн га из-за высокой прибыльности этой культуры и острой конкуренции за высокопротеиновые бобы. Прогнозируется также расширение площадей под рапсом до 2,25-2,35 млн га. Однако аграрии сталкиваются с трудностями как с озимым, так и с яровым рапсом из-за проблем с посевным материалом. Площади посева масличного льна также увеличатся и составят 1,45-1,55 млн га.



Производство подсолнечного масла в России в сезоне-2023/24 достигнет рекордного уровня в 7,55 млн т, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне, ранее писал ТАСС со ссылкой на гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

