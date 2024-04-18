В этом году урожайность сои может вырасти до 20 центнеров с гектара

В 2023 году в России был собран рекордный урожай сои flickr.com

К середине апреля начался сев сои в семи регионах России, где уже обработано 36,1 тыс. га. Прогнозируется, что общая площадь под соей по стране в этом году увеличится на 9%. Урожайность агрокультуры ожидается на уровне 20 ц/га, что выше прошлогодних 19,2 ц/га, прогнозирует аналитический центр компании RUSEED. По оценке аналитиков, Амурская область сохранит лидерство по посевным площадям. Здесь планируется посеять сою на 900 тыс. га, что составляет 66% от общей посевной площади под соей в ДФО и 22% от всего объема в стране. Также высокие показатели по площади под соей будут в Курской и Белгородской областях — 378 тыс. га и 315 тыс. га соответственно.



По прогнозам Аналитического центра RUSEED, площади под соей увеличатся во всех федеральных округах, за исключением ДФО, где они либо останутся на уровне прошлого года, либо незначительно снизятся. Наибольший прирост площадей покажет Северо-Кавказский федеральный округ — увеличение на 30% по сравнению с прошлым годом. Второе место займет Уральский федеральный округ, где площади под соей в этом году вырастут на 26,9%. В 2024 году самыми урожайными регионами для сои станут Центральный федеральный округ, как и в предыдущем сезоне, с предполагаемым средним сбором 25,8 ц/га. В этом округе лучшие результаты покажут аграрии Белгородской (28 ц/га), Курской (28,7 ц/га) и Липецкой (27,4 ц/га) областей.



Ограничивающими факторами для урожайности являются климатические условия, такие как нехватка или избыток влаги, а также экстремальные температуры, говорят аналитики RUSEED. Кроме того, болезни, вредители и неподходящие почвенные условия оказывают негативное влияние на рост и развитие растений. Для повышения урожайности можно использовать устойчивые сорта и гибриды. Российские селекционеры активно работают над созданием такого семенного материала, способного обеспечивать стабильные урожаи как на засушливых территориях, так и в регионах с многолетней мерзлотой. Например, сорта с развитой глубокой корневой системой, обладающие засухоустойчивостью, позволили расширить области посева сои в Поволжье, на Южном Урале и в Западной Сибири. Благодаря селекции на холодоустойчивость в 2023 году в Иркутской области был получен урожай сои на уровне 30 ц/га.



В 2023 году в России был собран рекордный урожай сои — 6,7 млн т, и в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен до 7-8 млн т, сообщал в конце прошлого года Минсельхоз. Это позволит достичь полной самообеспеченности по сое и создать значительный потенциал для экспорта. Министерство отмечало, что в 2023 году валовой сбор сои вырос на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим рекордом. Соя стала одной из наиболее привлекательных культур для сельхозпроизводителей в последние годы. За десять лет посевные площади под нее увеличились в 2,3 раза — с 1,5 млн га до 3,5 млн га, говорилось в сообщении Минсельхоза. Интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне растущего мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер государственной поддержки.



Согласно январской оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство сои в России в 2023 году может быть увеличено с текущих 6,7 млн т до 6,85 млн т. Эксперты также отмечали, что в России, включая Черноземье, начала функционировать большая часть недавно построенных маслоэкстракционных заводов. «Объем переработки растет параллельно с предложением сырья. За последние пять лет объем переработки подсолнечника вырос на 30%, сои — на 20%, рапса — на 130%. В сезоне-2023/24 будут установлены новые рекорды», — отмечал ИКАР.



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