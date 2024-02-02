Отраслевой союз опасается возможного дефицита качественных семян сои

Вопрос эффективности посевного материала в России сейчас стоит достаточно остро Freepik.com

Президент Российского соевого союза Александр Санакин считает, что нулевая квота на ввоз семян сои из недружественных стран может привести к дефициту высококачественных сортов современной селекции, что негативно отразится на потенциале экспорта сои в Китай. Сейчас российская соя пользуется спросом на китайском рынке из-за отсутствия генетически модифицированных организмов (ГМО) в производстве, сказал он поле.рф. Потребность китайского рынка в не-ГМО сое оценивается на уровне 100 млн т в год.



Санакин отметил, что Китай и Россия производят только не-ГМО сою, поэтому китайцы готовы закупать российскую сою для производства дорогих продуктов питания, таких как соевое молоко и тофу. Он подчеркнул, что у России не будет конкурентов в этом сегменте в ближайшие 5-10 лет, если она сохранит свои позиции. Однако запрет импорта передовых высокобелковых сортов сои может привести к уменьшению объемов экспорта в Китай. Санакин также отметил, что большая часть отечественного посевного материала сои непригодна для получения высококачественной пищевой продукции, и замена импортных сортов сортами из дружественных стран невозможна. Ранее правительство ввело ограничения на импорт семян из недружественных стран, установив нулевую квоту на сою.



По словам Санакина, запрет на ввоз сортов сои из недружественных стран, созданных специально под агроклиматические и почвенные условия российских регионов, приведет к дефициту высококачественных сортов современной селекции. Он отметил, что в Госреестре селекционных достижений всего два сорта не-ГМО сои китайской селекции, районированных только по Дальневосточному региону, и отсутствуют сорта индийской селекции. По данным Российского соевого союза, в Госреестр включено 257 современных сортов сои, из которых 115 (45%) являются российскими, а 142 (55%) — импортными.



Вопрос эффективности посевного материала в России сейчас стоит достаточно остро, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Аграрии не скрывают, что урожайность импортных семян выше, чем у тех, которые производятся в нашей стране. «Что касается сои, то здесь может встать вопрос конечного качества сырья. Напомню, осенью конкуренция за высокопротеиновые бобы среди маслозаводов в России была крайне высокой, несмотря на рекордные объемы валового сбора самой масличной», — отметил он.



При этом делать однозначный вывод о взаимосвязи между отечественными семенами и потенциальным снижением экспорта товарной сои пока преждевременно, поскольку полноценные результаты урожайности, которые покажут российские семена, будут видны лишь через несколько лет, когда их доля в структуре сева вырастет, считает Лозовой. Впрочем, он отметил, что соя остается одной из самых рентабельных культур в сельхозпроизводстве, а площади под ней регулярно растут. Через несколько лет, когда в стране будут введены новые мощности по переработке сои в ДФО, ставка вывозной пошлины на культуру может быть повышена и за рубеж будет уходить больше готовой продукции (соевого масла, шрота, лецитина, изолята и т. д. ), а не сырья, в том числе и в КНР, заключил Лозовой.



В пресс-службе селекционно-семеноводческой компании RUSEED сказали «Агроинвестору», что объем импортного семенного материала сои по сравнению с другими культурами невелик. По данным Россельхознадзора, он составляет около 675 т при потребности 398,5 тыс. т, то есть лишь 0,2%. «Отечественные производители постоянно улучшают свою продукцию и готовы обеспечить рынок качественным семенным материалом. Поэтому введение нулевой квоты на сою не должно оказать негативного влияния на аграриев», — считает RUSEED.



Там отметили, что выращивание соевых бобов отличается тем, что значительная доля семян репродуцируется внутри хозяйств: в традиционном соевом кластере на Дальнем Востоке более 70% семян сои производится в хозяйствах, преимущественно используются сорта, разработанные ВНИИ сои, в ЦФО репродуцируется 35-40% семян. Если качество семян поддерживается соблюдением оптимальных условий и правильной селекцией, то репродукция может продолжаться в течение нескольких лет.



В конце января сообщалось, что временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Такие семена можно будет ввозить в пределах установленных квот, общий объем которых составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.



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