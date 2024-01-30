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Квоты на импорт семян начнут действовать с 12 февраля

Их общий объем составит 33,1 тысячи тонн

| Агроинвестор |

Регулирование импорта семян нетарифными механизмами не является исключительно российской практикой
Регулирование импорта семян нетарифными механизмами не является исключительно российской практикой

Постановлением правительства от 27 января установлены временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран. Ограничения будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Семена из недружественных стран можно будет ввозить в пределах установленных квот, общий объем которых составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

Размер установленных квот на семена картофеля составят 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, семенной кукурузы с индексом спелости (ФАО) более 300, за исключением восковидной — 4,4 тыс. т, восковидной кукурузы с индексом спелости более 300 — 0,6 тыс. т. Семян гибридов рапса можно ввезти 2 тыс. т, гибридных семян высокоолеинового подсолнечника — 0,5 тыс. т, семян гибридов подсолнечника за исключением высокоолеиновых — 7 тыс. т, гибридов сахарной свеклы — 2 тыс. т.

Пресс-служба селекционно-семеноводческой компании Ruseed ранее сообщала, что по итогам 2023 года в страну было завезено на 38% меньше семян подсолнечника, чем в 2022-м (15,1 тыс. т) и на 45% меньше семян кукурузы (18 тыс. т). На долю поставок семян подсолнечника из недружественных стран в 2022 году приходилось около 69%, кукурузы — 89%. Однако уже в 2023-м по обеим культурам доля недружественных стран в импорте сократилась до 47% и 87% соответственно. Также в прошлом году производство семян кукурузы отечественной селекции составило около 48 тыс. т, что соответствует примерно половине потребности российского рынка.

Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «», что решение по квотам было вполне ожидаемым и рынок к нему активно готовился. Когда в середине января был разрешен ввоз большинства партий зарубежных семян, их стали массово завозить. До даты вступления в силу постановления этот процесс в основном будет завершен, считает он. «С учетом уже завезенных семян и тех, что будут дополнительно импортированы до вступления в силу постановления, квоты на этот год являются вполне приемлемыми. Что касается следующего года, то даже сохраненный на таком уровне объем квот окажется катастрофичным для рынка», — считает Платонов. 

Эксперт в области сортоиспытаний Ольга Лесных ранее отмечала, что регулирование импорта семян нетарифными механизмами не является исключительно российской практикой. Это инструмент, который применяется в мировой практике, но ранее не использовался на территории России. По ее словам, запросы от отечественных селекционеров и производителей семенного материала на использование подобных мер поступали в течение последних семи-восьми лет.

Лесных также обращала внимание, что оценивать данную меру следует в контексте других изменений в отрасли семеноводства, таких как новый Закон о семеноводстве от 2021 года и правила локализации от 2023-го. Рынок уже перестраивался в предыдущие два сезона, когда спрос на российские семена значительно повышался. Она также отмечала важность предсказуемости и автономности для российского сельского хозяйства в ближайшие десятилетия.

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