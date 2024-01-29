ГК «Благо» вложит 14 млрд рублей в строительство перерабатывающего комплекса

Приоритетными направлениями для продажи готовой продукции будут страны Юго-Восточной Азии ГК «Благо»

Группа «Благо» инвестирует 14 млрд руб. в создание перерабатывающего комплекса в Алтайском крае, сообщила пресс-служба компании. Соглашение о строительстве было подписано 26 января между губернатором региона Виктором Томенко и генеральным директором «Благо Инвест» Дмитрием Фосманом. Комплекс будет включать элеватор, рассчитанный на 120 тыс. т единовременного хранения подсолнечника, и маслоэкстракционный завод мощностью переработки 2 тыс. т масличных в сутки (рапс, подсолнечник, лен).



В пресс-службе «Благо» уточнили «Агроинвестору», что в 2024 году компания планирует подготовить проектную документацию на элеватор и приступить к его строительству, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-й. Завершение всех строительных и пуско-наладочных работ намечено на 2030 год. Приоритетными направлениями для продажи готовой продукции Рубцовского завода будут страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай.



Финансирование проекта будет осуществляться за счет заемных и собственных средств компании. Технологическими партнерами выступят российская компания KOBLiK Group, поставившая оборудование на элеватор «Благо» в Воронежской области, и китайская Myande Group — крупнейший поставщик оборудования для пищевой промышленности.



Губернатор края отметил, что регион заинтересован в таком объеме инвестиций и создании производства продукции, которая пользуется большим спросом за рубежом. «Это возможность для экономики страны и края также получать доходы. Кроме того, это дополнение к тому, что производят в Барнауле и Бийске. По части масложирового производства Алтайский край продолжит находиться в числе лидеров в нашей стране», — приводит его слова пресс-служба «Благо».



Фосман, слова которого приводятся в сообщении, сообщил, что новый завод сможет перерабатывать до 660 тыс. т масличных в год, что почти в два раза больше возможностей по переработке уже имеющихся мощностей компании. «ГК “Благо” работает в Алтайском крае с 2018 года. Мы давно считаем себя частью региона и видим в нем потенциал для развития нашего бизнеса и агропромышленного комплекса в целом. <…> Хорошо развитая транспортная инфраструктура позволит эффективно экспортировать готовую продукцию, а элеватор, расположенный вблизи от сырьевой зоны, поможет нам обеспечить стабильную поставку сырья на все заводы компании в крае», — сказал Фосман.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что Алтайский край является одним из ключевых производителей масличных культур в России. По предварительным данным, в прошлом году там было намолочено около 1,5 млн т маслосемян, окончательная оценка будет обнародована после проведения зимней уборки. При этом уже фиксируется увеличение урожая сои почти до 293 тыс. т. По рапсу отмечается небольшое снижение — до 307 тыс. т, рассказал эксперт «Агроинвестору». Уборочная кампания-2023 в регионе проходила при крайне неблагоприятных погодных условиях, на этом фоне в полях не успели убрать около 130 тыс. га подсолнечника, поэтому его сбор окончательно можно будет оценить лишь ближе к марту.



В целом местные аграрии уже много лет стремятся включать в севооборот как можно больше масличных, уходя от привычной монокультуры — пшеницы, продолжает Лозовой. Такой тренд обусловлен более высокой рентабельностью производства маслосемян по отношению к зерновым. Что касается самого региона, то для ГК «Благо» - это уже не первая площадка в крае: у компании есть перерабатывающие мощности в Барнауле и Бийске.



«Появление новых объектов говорит о том, что “Благо” видит перспективы в развитии бизнеса в сибирском регионе, ведь новый маслозавод даст возможность значительно нарастить объемы переработки масличных и продажи уже готовой продукции. За счет строительства элеватора компания будет снабжать сырьем собственные алтайские предприятия», — заключил аналитик. Он также обратил внимание на хорошие логистические возможности региона, касающиеся как доставки самого урожая на МЭЗы, так и продукции с добавленной стоимостью на внешние рынки, например в Китай, Монголию, Узбекистан и другие страны.



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