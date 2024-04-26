К 2030 году экспорт российской масложировой продукции может вырасти в 1,5 раза

Увеличение вывоза привело к снижению денежной выручки из-за падения мировых цен на подсолнечное масло Pixabay

К 2030 году объем поставок продукции российской масложировой отрасли может достигнуть 16,1 млн т, что на 1,5 раза превысит уровень 2023 года. Об этом заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на Четвертой масложировой конференции в Москве «Удержать высоту: как сохранить динамику производства и экспорта». По его словам, с 2018 по 2023 годы при сопоставимых ценах 2020-го общий объем агроэкспорта вырос на 9%, а поставки масложировой продукции увеличились на 16%.



В 2023 году было экспортировано 11,1 млн т продукции переработки масличных культур на сумму $8,8. Однако увеличение объемов привело к снижению денежной выручки из-за падения мировых цен на подсолнечное масло. Согласно прогнозу Масложирового союза, в 2024 году на внешние рынки будет поставлено 12,5 млн т масложировой продукции.



Мальцев также отметил, что производство масличных культур к 2030 году должно составить 34,7 млн т, что на более чем 5 млн т превысит рекордный урожай прошлого года (29,2 млн т), а производство масложировой продукции увеличится до 32,6 млн т по сравнению с 25,1 млн т в 2023-м. По мнению эксперта, необходимо увеличить производство еще примерно на 5 млн т, что составляет почти 15%. Он считает, что это достаточно скромная и не слишком амбициозная задача, которую, вероятно, Россия сможет превзойти.



Эксперты федерального центра «Агроэкспорт» соглашаются, что к 2030 году экспорт масложировой продукции будет активно развиваться и останется одним из факторов роста поставок сельскохозяйственной продукции. Заместитель директора центра Евгений Зайцев на конференции подчеркнул, что доля вывоза сырья будет уменьшаться в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего растительных масел.



По оценке «Агроэкспорта», в структуре экспорта масложировой продукции в сезоне-2022/23 69% занимали растительные масла, 20% — масличные, 11% — шрота. Поставки последних тогда составили 3,7 млн т, что в два раза больше, чем в 2017/18 сельхозгоду. Вывоз растительных масел составил 6,8 млн т (+39%), масличных - 4,5 млн т (+123%). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2023/24 цены на масличные, в отличие от зерновых, не провалились. По состоянию на 23 апреля стоимость тонны подсолнечника составляла около 30 тыс. руб., рапса — около 40 тыс. руб., сои — около 44 тыс. руб.



Согласно прогнозу Зайцева, к 2030 году объем экспорта масложировой продукции (включая масличные культуры) в физическом выражении может достичь 21,4 млн т, а в денежном — от $13 до $13,5 млрд. В целом доля России на мировом рынке растительных масел может вырасти с 8-9% до 12%, а по шротам — с 4% до 5-6%. Эксперт подчеркнул, что глобальные тенденции на мировом рынке включают общее замедление темпов переработки масличных культур, снижение спроса на пальмовое масло и увеличение спроса на биодизель. В то же время в Китае, являющемся ключевым импортером российского масла, ожидается замедление импортного спроса из-за развития собственного производства масличных культур.



Объем переработки подсолнечника в сезоне-2023/24 достигнет 18 млн т, запасы — 550 тыс. т, они будут сосредоточены в ДФО и ЮФО. ИКАР прогнозирует, что эти запасы будут куплены МЭЗами на осень и остатки у аграриев будут минимальными. Прогноз производства подсолнечника в текущем сельхозгоду ИКАР оценивает в 17,3 млн т с дооценкой по весенней уборке. Ключевыми особенностями следующего сезона для подсолнечника аналитики называют уход из России поставщиков семян Pioneer и Syngenta, это будет первый сезон без поставок продукции этих игроков. Для рапса важной особенностью станет сокращение озимых, но, по оценке ИКАР, это будет компенсировано ростом производства ярового рапса. Площади под соей продолжат расти.



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