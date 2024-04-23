разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В I квартале выручка «Русагро» выросла на 45%

Рост показателя обусловлен увеличением объемов продаж в сфере масложирового бизнеса

| Агроинвестор |

Сельскохозяйственный сегмент группы снизился на 27% до 4,3 млрд руб.
Сельскохозяйственный сегмент группы снизился на 27% до 4,3 млрд руб.

Группа компаний «», один из ведущих агрохолдингов России, в I квартале 2024 года получил выручку в размере 71,7 млрд руб. (без учета межсегментных элиминаций), говорится в отчете компании. Показатель на 45% превышает уровень аналогичного периода 2023-го. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж в сфере масложирового бизнеса. Дополнительным фактором роста стала интеграция ГК (+14,52 млрд руб.). 

В рамках первого квартала выручка от масложирового сегмента составила 29,8 млрд руб. (42% от общей выручки), что на 28% больше, чем годом ранее. Сегмент производства сахара увеличил выручку на 32% до 12,4 млрд руб. (17%), мясной снизил ее на 1% до 10,6 млрд руб. (15%), а сельскохозяйственный сократил сразу на 27% до 4,3 млрд руб. (6%). Компания также отметила, что в первом квартале было выпущено 129 тыс. т сахара, что в 1,9 раза (+60 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов производства связано с ростом заготовки сахарной свеклы. Объем реализации сахара вырос на 26% (+39 тыс. т) до 187 тыс. т. Повышение объемов продаж обусловлено увеличением производства.

Объем выпуска сырого растительного масла за первый квартал составил 296 тыс. т, что в 2,2 раза больше (+164 тыс. т), чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением производства в масложировом сегменте после модернизации Балаковского маслоэкстракционного завода (Саратовская область) и консолидацией объемов группы , которая выпустила 88 тыс. т сырого растительного масла. Реализация промышленной масложировой и молочной продукции в первом квартале 2024 года составила 538 тыс. т, что в 2,1 раза больше (+272 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. 

Продажи сырого масла увеличились в 2,1 раза (+57 тыс. т) до 111 тыс. т, шрота — на 42% (+56 тыс. т) до 190 тыс. т, промышленных жиров — на 3% (+2 тыс. т) до 78 тыс. т. Значительный рост спроса обусловлен заметным увеличением объемов производства сырого масла и шрота после модернизации маслоэкстракционного завода в Балакове, поясняется в отчете. Теперь предприятие способно перерабатывать до 2,4 тыс. т подсолнечника в день, что на 600 т больше, чем ранее. Годовой объем переработки достигнет 800 тыс. т. Этот проект является одним из крупнейших в сфере масложирового бизнеса компании «» и позволит заводу производить большие объемы подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота с максимальной эффективностью. 

Продажи основных категорий потребительской продукции масложирового бизнеса компании «»(бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) в январе-марте составили 125 тыс. т, что 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение продаж связано с расширением присутствия в национальных сетях, расширением объемов экспорта и консолидацией группы , которая реализовала 49 тыс. т потребительской масложировой продукции.

В первом квартале «» произвела 73 тыс. т свинины (в живом весе на убой), что на 17% меньше, чем годом ранее из-за снижения рождаемости из-за АЧС. Объемы продаж продукции свиноводства уменьшились на 19%, до 58 тыс. т. Сельскохозяйственный сегмент в первом квартале реализовал 186 тыс. т зерновых культур, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Продажи пшеницы увеличились в 2,6 раза за счет реализации запасов при ослаблении курса рубля. Продажи масличных культур уменьшились на 60% из-за высоких запасов на начало года.

«» занимает лидирующие позиции в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе место — по сахару и промышленным жирам, третье — в выпуске свинины. В 2023 году холдинг произвел 928 тыс. т сахара и 334 тыс. т свинины. Выручка группы составила 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA — 56,56 млрд руб., чистая прибыль — 48,7 млрд руб. Земельный банк компании составляет 685 тыс. га, активы расположены в 15 регионах России.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране