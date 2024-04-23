В I квартале выручка «Русагро» выросла на 45%

Сельскохозяйственный сегмент группы снизился на 27% до 4,3 млрд руб. С. Венявский

Группа компаний «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России, в I квартале 2024 года получил выручку в размере 71,7 млрд руб. (без учета межсегментных элиминаций), говорится в отчете компании. Показатель на 45% превышает уровень аналогичного периода 2023-го. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж в сфере масложирового бизнеса. Дополнительным фактором роста стала интеграция ГК НМЖК (+14,52 млрд руб.).



В рамках первого квартала выручка от масложирового сегмента составила 29,8 млрд руб. (42% от общей выручки), что на 28% больше, чем годом ранее. Сегмент производства сахара увеличил выручку на 32% до 12,4 млрд руб. (17%), мясной снизил ее на 1% до 10,6 млрд руб. (15%), а сельскохозяйственный сократил сразу на 27% до 4,3 млрд руб. (6%). Компания также отметила, что в первом квартале было выпущено 129 тыс. т сахара, что в 1,9 раза (+60 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов производства связано с ростом заготовки сахарной свеклы. Объем реализации сахара вырос на 26% (+39 тыс. т) до 187 тыс. т. Повышение объемов продаж обусловлено увеличением производства.



Объем выпуска сырого растительного масла за первый квартал составил 296 тыс. т, что в 2,2 раза больше (+164 тыс. т), чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением производства в масложировом сегменте после модернизации Балаковского маслоэкстракционного завода (Саратовская область) и консолидацией объемов группы НМЖК, которая выпустила 88 тыс. т сырого растительного масла. Реализация промышленной масложировой и молочной продукции в первом квартале 2024 года составила 538 тыс. т, что в 2,1 раза больше (+272 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.



Продажи сырого масла увеличились в 2,1 раза (+57 тыс. т) до 111 тыс. т, шрота — на 42% (+56 тыс. т) до 190 тыс. т, промышленных жиров — на 3% (+2 тыс. т) до 78 тыс. т. Значительный рост спроса обусловлен заметным увеличением объемов производства сырого масла и шрота после модернизации маслоэкстракционного завода в Балакове, поясняется в отчете. Теперь предприятие способно перерабатывать до 2,4 тыс. т подсолнечника в день, что на 600 т больше, чем ранее. Годовой объем переработки достигнет 800 тыс. т. Этот проект является одним из крупнейших в сфере масложирового бизнеса компании «Русагро» и позволит заводу производить большие объемы подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота с максимальной эффективностью.



Продажи основных категорий потребительской продукции масложирового бизнеса компании «Русагро»(бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) в январе-марте составили 125 тыс. т, что 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение продаж связано с расширением присутствия в национальных сетях, расширением объемов экспорта и консолидацией группы НМЖК, которая реализовала 49 тыс. т потребительской масложировой продукции.



В первом квартале «Русагро» произвела 73 тыс. т свинины (в живом весе на убой), что на 17% меньше, чем годом ранее из-за снижения рождаемости из-за АЧС. Объемы продаж продукции свиноводства уменьшились на 19%, до 58 тыс. т. Сельскохозяйственный сегмент в первом квартале реализовал 186 тыс. т зерновых культур, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Продажи пшеницы увеличились в 2,6 раза за счет реализации запасов при ослаблении курса рубля. Продажи масличных культур уменьшились на 60% из-за высоких запасов на начало года.



«Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе место — по сахару и промышленным жирам, третье — в выпуске свинины. В 2023 году холдинг произвел 928 тыс. т сахара и 334 тыс. т свинины. Выручка группы составила 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA — 56,56 млрд руб., чистая прибыль — 48,7 млрд руб. Земельный банк компании составляет 685 тыс. га, активы расположены в 15 регионах России.



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