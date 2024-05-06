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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортные котировки на подсолнечное масло в апреле укреплялись

Цена на нерафинированное масло в Центре остается на самом высоком уровне с начала года

| Агроинвестор |

Индекс цен ФАО на растительные масла достиг максимума за 13 месяцев
Индекс цен ФАО на растительные масла достиг максимума за 13 месяцев

Экспортные котировки на подсолнечное масло в апреле укреплялись. «Средние цены, по нашим оценкам, на базисе FOB Черноморские порты от месяца к месяцу выросли примерно на 5%, до $825 за тонну, — рассказал «» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. — При этом сами сделки проходили и по более высокой стоимости — преимущественно в первой половине апреля, когда этому способствовала мировая конъюнктура: во-первых, дорогая нефть, а, во-вторых, высокий спрос Индии и Китая, который тем не менее впоследствии несколько остыл в связи с активной контрактацией в более ранние периоды».

По его словам, подсолнечное масло в целом показало хорошую динамику по отношению к котировкам соевого и пальмового комплексов, которые снижались на физическом рынке из-за ожиданий высокого урожая сои в Южной Америке и весьма умеренного спроса на «пальму» в связи с сохраняющимся спредом в пользу подсолнечного. «На рынке рапсового масла ситуация иная в связи с ожиданиями относительно спада нового урожая рапса в Канаде и странах Евросоюза», — добавляет Лозовой.

«Что касается внутреннего рынка, то мы прослеживаем тенденцию к росту: рублевые цены “зеркалят” ситуацию с экспортными котировками. Цена на нерафинированное масло в Центральной России остается на самом высоком уровне с начала года — 72,6 тыс. руб./т, однако ряд сделок проходили и дороже», — отметил аналитик.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в мае, как и в 11 предыдущих месяцев, нулевая. Пошлина на подсолнечный шрот снизилась на 29,8%, до 2389,6 руб. за тонну. Индикативные цены, исходя из которых были рассчитаны пошлины, составили $766,7 за тонну масла ($768,6 месяц назад), $205,9 — шрота ($224,7).

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в апреле достигло самого высокого за последние 13 месяцев уровня и составило 130,9 пункта, что на 0,3 пункта выше, чем в марте. Рост обусловлен повышением котировок подсолнечного и рапсового масел на фоне снижения цен на пальмовое и соевое масла, говорится в обзоре ФАО. Апрельское снижение мировых цен на пальмовое масло в целом связано с сезонным увеличением объемов его выпуска в ведущих странах-производителях, а также сохраняющимся малоактивным импортным спросом.

Мировые цены на соевое масло снизились после непродолжительного восстановления на фоне прогнозируемого высокого предложения в Южной Америке и благоприятных видов на урожай сои. При этом мировые цены на подсолнечное и рапсовое масла продолжили расти, что аналитики ФАО объясняют активными импортными закупками на глобальном уровне и опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями для развития посевов озимого рапса в некоторых частях Европы.

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