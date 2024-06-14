Минсельхоз: российские садоводы имеют потенциал для выхода на международные рынки

Ежегодно в России производится 35-40 млн саженцев Freepik.com

Российские садоводы имеют потенциал для выхода на международные рынки благодаря качеству и разнообразию своей продукции, сказал на Международной выставке «Pro Яблоко 2024» заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, пишет ТАСС. Однако, по его словам, в первую очередь необходимо удовлетворить внутренние потребности страны. Отрасль обладает конкурентоспособностью и привлекательностью для инвестиций, а стабильные финансово-экономические показатели создают благоприятные условия для ее будущего развития, подчеркнул Разин.



Россия производит такое количество саженцев, что их хватит и на внутреннее потребление, и на экспорт, считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Мы сокращаем питомники, потому что открыли импорт из Сербии. Но при необходимости можем нарастить производство в два-три раза и экспортировать миллионы саженцев. Сейчас ежегодно в России их производится 35-40 млн», — рассказал он «Агроинвестору». Муханин отметил, что наша страна может поставлять саженцы, например, в Киргизию. Однако заниматься организацией такого экспорта должны не фермеры, поэтому тут предстоит проделать большую работу, подчеркнул он.



В конце прошлого года Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Кубани» предлагали ввести полный запрет на импорт саженцев плодовых деревьев с 2024 года. Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов пояснял, что такой запрет необходим для развития отечественного производства. Он отмечал, что большая часть использованных аграриями саженцев плодовых деревьев в 2022 году была отечественного происхождения, но продолжаются поставки из Сербии и стран Евросоюза. По его словам, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных поставщиков растений приводит к снижению цен и мешает российским компаниям планировать свое производство.



В период с 1 по 26 апреля 2024 года только в Ростовскую область поступило более 935 тыс. импортных саженцев декоративных растений, фундука и подвоев яблони. Посадочный материал был доставлен из Италии и Сербии, сообщала пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия. С начала 2024 года в Ростовскую область поступило 1,3 млн штук импортного посадочного материала. Саженцы декоративных растений для открытого грунта, подвои яблони и другие материалы были привезены из Турции, Италии и Сербии.



По данным Минсельхоза, доля использования отечественных посадочных материалов для закладки садов ежегодно увеличивается. Сейчас доля российских саженцев составляет более 80%.



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