Урожай яблок может снизиться на треть

В некоторых регионах Юга и Северного Кавказа урожай сохранится на уровне прошлого года "Агро-Белогорье"

Урожай товарных яблок в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий может снизиться примерно на 30-35% относительно 2023-го. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В августе только начали собирать летние сорта, а сбор осенних и зимних, начнется позже, но, судя по состоянию плодов на ветках, урожай будет гораздо меньше прошлогоднего, особенно в Центре», — говорит она. При этом почти во всех регионах качество яблок не дотягивает до уровня десертного.



По словам Решетниковой, особенно неблагоприятно складывается ситуация с количеством яблок в Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской областях. «А учетом последних политических событий, вообще непонятно, кто будет собирать и закладывать на хранение плоды в Белгородской и Курской областях», — добавляет она. В южных регионах ситуация более благоприятная: по данным «Технологий Роста», в некоторых регионах Юга и Северного Кавказа урожай сохранится на уровне прошлого года, но в целом по округам он снизится примерно на 10-15%.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин дает более оптимистичные прогнозы, по его оценке, садоводческие предприятия соберут около 1,7 млн т товарных плодов. Так, в регионах Юга и Северного Кавказа урожай яблок будет неплохим. «Несмотря на то, что несколько областей Центра — Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая — фактически остались без яблок, другие регионы компенсируют “выпавший” урожай», — прокомментировал он «Агроинвестору». Минсельхоз в начале июня понизил прогноз сбора яблок с плановых 1,8 млн т до 1,5 млн т против 1,7 млн т в 2023 году.



Из-за падения качества, в Центре, значительную часть яблок, которые выращивались как десертные, вероятно, будут продавать как технические (на переработку), считает Решетникова. «По нашей информации, яблоки на переработку сейчас уже стоят на 30-40% дороже по сравнению с прошлым годом», — сравнивает она. Эксперт считает неизбежным повышение цен и на яблоки в товарном секторе. По предварительным прогнозам «Технологий Роста», к Новому году стоимость яблок на полке будет примерно на 20-30% выше, чем в аналогичный период 2023-го.



«Коммерсантъ» ранее писал, что стоимость яблок для переработки за год выросла на 67%, до 20 руб./кг. Другой участник рынка говорил, что сырье подорожало на 45-50%, до 18,5 руб./кг. Муханин подтверждал изданию, что в 2023 году контракты на поставку технических яблок заключались по 14-15 руб./кг, в 2024 году — от 20 руб./кг. Для сдерживания розничных цен на яблоки Минсельхоз планирует увеличить их импорт.



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