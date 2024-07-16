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Доля российских саженцев должна достигнуть 98% к 2030 году

Сейчас она оценивается в 80%

| Агроинвестор |

Питомники могут нарастить производство саженцев, но проблема в спросе
Питомники могут нарастить производство саженцев, но проблема в спросе

Доля российского посадочного материала в промышленном садоводстве к 2030 году должна достигнуть 98%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Минсельхоза, представленную на Кавказской инвестиционной выставке. В июне сообщалось, что доля отечественных саженцев в садоводстве составляет 80%. 

Среди других задач к 2030 году, которые ставит агроведомство, — строительство селекционно-питомниководческих центров в основных садоводческих регионах, популяризация и внедрение в производство перспективных отечественных сортов, наращивание мощностей современных плодохранилищ, приоритетное развитие и увеличение объемов производства косточковых культур, ягод, хмеля, а также выполнение пороговых значений Доктрины продбезопасности (самообеспеченность плодами на уровне 60%). 

планирует увеличить сбор плодов и ягод в промышленных садах России на 18,5%, до 2,26 млн т. Площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна увеличиться на 19% по сравнению с 2023-м и достигнуть 130 тыс. га. Средняя урожайность в промышленных садах, как ожидается, должна составить 178 ц/га (в 2023-м — 174,7 ц/га).

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что российские питомники могут нарастить производство саженцев вдвое за два года, так как все условия для этого есть, но проблема в спросе. Так, продолжает он, из Сербии в Россию идет крайне дешевый, но некачественный посадочный материал со всей Европы, который может продаваться по цене даже ниже себестоимости. «Наши саженцы однозначно лучше», — сказал он «». По словам Муханина, сейчас списываются из-за гибели тысячи гектаров садов с европейскими саженцами, которые не выдержали более суровых по сравнению с прошлым годом климатических условий, но субсидии на них уже выделены. Эксперт уверен, что следует полностью закрыть импорт европейского посадочного материала в Россию, и в таком случае доля использования более качественных отечественных саженцев достигнет поставленной Минсельхозом отметки.

В октябре прошлого года Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Кубани» предложили ввести полный запрет на импорт саженцев плодовых деревьев с 2024 года. Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов пояснял, что такой запрет необходим для развития отечественного производства. Он отмечал, что большая часть использованных аграриями саженцев плодовых деревьев в 2022 году была отечественного происхождения, но продолжаются поставки из Сербии и стран Евросоюза. По его словам, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных поставщиков приводит к снижению цен на посадочный материал и мешает российским компаниям планировать свое производство.

Гендиректор компании Тамара Решетникова тогда говорила «», что, по ее мнению, запрет на ввоз импортных саженцев приведет к резкому снижению конкуренции на рынке, а в результате — к росту цен. «Наши производители выбирают иностранные аналоги не просто так, а по критериям, которые подходят им наилучшим образом. Я категорически против любых запретительных мер. Нужно, чтобы рынок был свободным, потому что в итоге от этого выигрывает вся страна, а не только потребитель», — отмечала она. По оценке «Технологий Роста», зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается.

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