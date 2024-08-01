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Годовая инфляция замедлилась до 9,11%

Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось

| Агроинвестор |

Огурцы за неделю стали дешевле в среднем на 5,13%
Огурцы за неделю стали дешевле в среднем на 5,13%

Инфляция в годовом выражении к 29 июля замедлилась до 9,11% после 9,18% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». За период с 23 по 29 июля цены выросли на 0,08%, следует из данных . Неделей ранее инфляция была на уровне 0,11%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены уменьшились на 0,05%: ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию (с 0,34% до 0,93%), замедлилась инфляция на остальные продукты питания (с 0,11% до 0,03%), отмечает Минэкономразвития.

Так, огурцы за неделю стали дешевле в среднем на 5,13%, томаты — на 0,44%, морковь — на 2,63%, картофель — на 0,72%, лук — на 0,09%. При этом капуста подорожала на 1,98%. накануне сообщил, что с начала года в организованном секторе было собрано 438,8 тыс. т овощей открытого грунта — на 95 тыс. т больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство тепличных овощей увеличилось на 2,2%, до 991,3 тыс. т. В том числе урожай томатов составляет 410 тыс. т, огурцов — 570 тыс. т. За последний месяц цена огурцов у производителей снизилась на 7,4%, томатов — на 6,8%, моркови — на 1,2%, приводит данные агроведомства ТАСС.

Начавшаяся уборка плодов также положительно сказалась на динамике цен, отметил : стоимость яблок у производителей только за прошедшую неделю опустились на 1,9%. В рознице, по информации Минэкономразвития, яблоки подешевели только на 0,13%, а неделей ранее их цена выросла на 0,23%. Год к году сейчас они дороже на 2,09%. Несмотря на сложные погодные условия, российский рынок полностью обеспечен ягодами и фруктами, более того, прогнозируется сбор нового урожая на самом высоком за пять лет уровне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на . «Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей», — заверило министерство.

Средние розничные цены на курицу снизились на 0,3% после 0,13% неделей ранее, год к году она подешевела на 0,44%, сравнивает Минэкономразвития. Яйца за прошедшую неделю подешевели на 1,04% после 0,85% на предыдущей неделе, год к году они подешевели на 3,2%. Стабильная эпизоотическая ситуация способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости, пишет ТАСС со ссылкой на . По данным ведомства, за месяц отпускная стоимость мяса кур уменьшилась на 2,5%, яиц — на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно.

На прошлой неделе Центробанк после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16% до 18%. «Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», — отмечал регулятор. Также ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%.

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