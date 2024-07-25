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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Чеснок за год подорожал на 41%

Отечественный рынок на 80% зависит от импорта

| Агроинвестор |

В прошлом году урожай чеснока в сельхозорганизациях снизился на треть
В прошлом году урожай чеснока в сельхозорганизациях снизился на треть

По данным Национального союза чесноководов, которые приводит «Парламентская газета», чеснок, а также чесночные соусы, пасты и другая продукция подорожали в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым сезоном. Согласно Росстату, чеснок за год вырос в цене на 41%: если в июне 2023-го он стоил в среднем 260,87 руб./кг, то в этом году — 367,04 руб./кг. В мае он был еще дороже — 375,2 руб./кг. Среди причин удорожания союз называет низкую урожайность чеснока в России, локальную засуху, а также монополию китайских компаний на рынке: отечественный рынок чеснока на 80% зависит от импорта. Кроме Китая чеснок поставляется из Ирана, Египта и Узбекистана.

В прошлом году валовой сбор чеснока во всех хозяйствах составил 172,1 тыс. т — на 16,2% больше, чем в 2022-м, следует из данных . Однако в товарном секторе — в сельхозорганизациях и КФХ — вырастили в сумме только 5,2 тыс. т. Причем в сельхозорганизациях сбор был почти на 30% ниже, чем в 2022 году: сказалось сокращение посевов также примерно на 30%, до 0,5 тыс. га, хотя в целом площади под чесноком увеличились на 5,3%, до 17,6 тыс. га.

Гендиректор компании Тамара Решетникова отмечает, что в России значительная доля чеснока, который продается в магазинах, приходится на импорт — в основном из Китая. «У нас его всегда выращивали мало, так как технологически его производство намного сложнее, чем, например, лука», — пояснила эксперт «». Она считает, что повышение цен на чеснок может стимулировать российских овощеводов выращивать его больше. Хотя, добавляет Решетникова, чеснок и так стоит значительно дороже прочих овощей, производимых в открытом грунте.

Исполнительный директор Национального союза чесноководов Дмитрий Михальчук сказал «Парламентской газете», что китайские производители монополизировали рынок, объем поставок чеснока из Китая в Россию он оценил на уровне 50 тыс. т в год. На фоне прошлогодней девальвации рубля импорт стал дороже, при этом цена на российский чеснок вдвое выше, чем на китайский сравнил он. Сказывается удорожание логистики, электричества, бензина, а также рост зарплат и кадровый голод, тогда как для выращивания чеснока нужно много ручного труда.  

Михальчук считает, что решить проблему монополии китайского чеснока на рынке можно только при участии федеральных торговых сетей: часть полок нужно выделить российским производителям. Кроме того, чесноководам не хватает господдержки. Власти должны поддерживать производителей чеснока и вводить для них льготы, соглашается глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. «Крупных производителей чеснока в России очень мало. <…> Цена на рынке чеснока зависит в первую очередь от импортеров, на прилавках в магазинах и на рынках почти весь чеснок — китайский, отечественных производителей можно встретить крайне редко, — сказал он Национальной службе новостей. — Как можно исправить ситуацию? Ввести некоторые преференции для аграриев, выращивающих чеснок. Когда надо закрыть какую-то брешь, устанавливает некие льготы для отечественных производителей, и это работает — по крайней мере, в отношении зерна, помидоров и огурцов». Чеснок — слегка подзабытая культура, и его «надо поднимать», добавил он.

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