Экспорт картофеля в первом квартале увеличился

На 1 марта остатки картофеля урожая 2023 года у крупных сельхозпредприятий были на 140% больше, чем годом ранее А. Гордеев

Экспорт картофеля в первом квартале 2024 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Россельхознадзора. Согласно информации ведомства, поставки других корнеплодов (морковь, свекла и прочие) возросли в два раза, а семечковых фруктов (яблоки, груши и др.) — в 3,4 раза. Также отмечается увеличение экспорта лука и чеснока за рубеж в 2,2 раза. Объемы поставок не уточняются.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что на 1 марта остатки картофеля урожая 2023 года у крупных сельхозпредприятий были на уровне 140% к аналогичному периоду прошлого года. Это одна из причин роста экспорта. Вторая причина в достаточно низких ценах на российский картофель. «У нас два канала снятия остатков с внутреннего рынка: это экспорт и переработка, которую мы потихоньку наращиваем. На фоне последних событий этот процесс затруднен с точки зрения приобретения техники, поскольку зачастую используется зарубежное оборудование», — пояснил он.



По словам Красильникова, в первом квартале увеличился экспорт как столового, так и семенного картофеля. Также появились новые каналы поставок, например, семенной картофель стала закупать Сербия, причем товар туда поставляется не только из центральной части России, но и, например, из Тюмени. Также закупки семенного картофеля начала Турция. В 2021 году экспорт семенного и столового картофеля оставлял 144 тыс. т, в 2022-м — 139 тыс. т, за январь-август 2023 года — 81 тыс. т. «Экспорту нас идет в основном во второй половине года. В этом и прошлом сезонах мы видим минимальный уровень рентабельности в картофелеводстве. По данным одного из консалтинговых агентств, из 163 опрошенных картофелеводов 60% сказали, что они сохранят площади посадок на уровне прошлого года, более 20% готовы сократить площади, остальные пока не определились», — привел данные он.



По оперативным данным Минсельхоза, в этом сезоне площади под картофель предполагается оставить примерно на уровне прошлого года — 305 тыс. га. Кроме того, в этом сезоне ожидается аномально жаркое лето, которое может привести к повторению засухи 2010 года. В связи с этим вырастут затраты на полив, ГСМ и другие составляющие производства, говорит Красильников. «Изменение площадей под картофелем имеют разную направленность в зависимости от региона. Например, по данным Минсельхоза, Брянск, как лидер картофелеводства России, немного увеличивает посадки, как и Московская и Тульская области. А вот в Ростовской области ожидается небольшое снижение», — рассказал он.



Производство картофеля в России в 2023 году достигло 8,6 млн т, что на 18% больше, чем в 2022-м, и является самым высоким показателем за последние три десятилетия, сообщала в январе пресс-служба Минсельхоза. Наибольший урожай картофеля был собран в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях. Агроведомство отмечало, что увеличению урожая способствовала реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», запущенного в 2023 году.



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