Сельхозпроизводители могут сократить посадки картофеля

Импорт картофеля из Египта составит не более 400 тысяч тонн Pixabay

Площади под картофелем в товарном секторе в этом году могут сократиться с прошлогодних 315-316 тыс. га до 309 тыс. га, считает Минсельхоз. По данным консалтингового агентства Kynetec, из 163 опрошенных картофелеводов 19% собираются уменьшить площади относительно показателя 2023-го, 60% оставят их на том же уровне, 8% нарастят, 13% не определились. В разных регионах разные тенденции, но критических снижений площадей никто из аграриев не планирует, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



«Не исключаю даже, что, наоборот, отдельные сельхозпроизводители могут пустить остатки товарного картофеля на семенные цели и в итоге увеличить посадки», — допустил он. По его данным, на днях был утвержден план высадки семян российской селекции по ряду стратегических культур в разрезе регионов, и по картофелю доля отечественных семян ожидается на уровне 9-10%.



По данным Картофельного союза, в этом году посадки картофеля уже начались в Крыму, Дагестане, но это не ведущие игроки с точки зрения валового сбора. Красильников также добавил, что, по некоторым прогнозам, лето в этом году будет аномально жарким, что, возможно, негативно повлияет на валовый сбор картофеля.



Что касается импорта товарного картофеля, то традиционно основной объем продукции поступает в Россию из Египта с марта по июнь. Раньше ввоз доходил до 500-700 тыс. т, а в прошлом году составил около 360 тыс. т. В этом году показатель может снизиться, считает Красильников. «На фоне неурожая прошлого года в Европе с большой вероятностью основные ресурсы египетского экспорта будут ориентированы именно на европейский рынок», — думает он.



По оценке Красильникова, импорт картофеля из Египта составит не более 400 тыс. т, особенно на фоне сохраняющихся больших ресурсов из отечественного урожая 2023-го. По состоянию на 1 марта запасы были почти в полтора раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года и достигали 1,4 млн т. «Тот объем импорта, который мог бы быть поставлен, будет неконкурентоспособен и из-за своей дороговизны, поэтому торговые сети среднего и высокого сегментов закупят меньше зарубежного картофеля, чем обычно», — считает эксперт.



По данным Картофельного союза на 13-ю неделю текущего года, средние оптовые цены на немытый картофель сетевого качества составляли 13 руб./кг. В прошлом году, напоминает Красильников, в аналогичный период они находились на уровне 17-18 руб./кг. «Нужно отметить и то, что цена 13 руб./кг как установилась в середине сентября, так почти не менялась, не считая небольших колебаний, несмотря на затраты на хранение и удорожание подготовки к будущей посевной компании», — обратил внимание он. Красильников добавляет, что те сельхозпроизводители, у которых в этом сезоне были контракты с переработчиками, имели преимущество по цене по сравнению с «вольными игроками».



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