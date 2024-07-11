Россельхознадзор сообщил об увеличении экспорта мясной и молочной продукции

Согласно целям национального развития, к 2030 году планируется увеличить экспорт продукции АПК в полтора раза относительно 2021-го С. Петров

По результатам первого полугодия Россельхознадзор фиксирует увеличение объемов экспорта мясной и молочной продукции, а также картофеля. Согласно данным информсистем «ВетИС» и «Аргус-Фито», за шесть месяцев российские производители увеличили поставки за рубеж как животноводческой, так и растительной и плодоовощной продукции. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы составил 172,4 тыс. т, свинины — 92,1 тыс. т, пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней — 29,1 тыс. т, готовой мясной продукции — 41,5 тыс. т, говядины — более 19 тыс. т.



Объем поставок молочной продукции увеличился в 1,2 раза, достигнув 92 тыс. т, молока, сухих и сгущенных сливок — в 1,3 раза, до 15,2 тыс. т. Также отмечается рост поставок несгущенных сливок и сыра. Экспорт рыбы и морепродуктов составил 934,5 тыс. т, живых животных — 174,1 тыс. т.



Вывоз овощей, корнеплодов и клубнеплодов увеличился в 1,3 раза и составил 288,7 тыс. т. Основными покупателями стали Казахстан (165,9 тыс. т), Белоруссия (46,5 тыс. т) и Азербайджан (31,6 тыс. т). В том числе продажи картофеля за рубеж выросли в 1,5 раза до 197,8 тыс. т. Лука и чеснока было отгружено 48,4 тыс. т, корнеплоды (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис) — 14,2 тыс. т, огурцов — 10,3 тыс. т. Фруктов и орехов за первое полугодие 2024 года было экспортировано 6,4 тыс. т, при этом поставки семечковых культур (яблоки, груши, айва) увеличились в 2,1 раза, до 3,6 тыс. т.



Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин ранее говорил, что поставки продукции АПК из России в этом году могут превысить $45 млрд. Это стало возможным благодаря успешным результатам первого полугодия, когда объем экспорта увеличился на 16% в натуральном выражении, превысив 50 млн т. Вместе с тем, по данным ФТС, в январе-мае этого года Россия экспортировала сельхозсырья (кроме текстильного) и продовольствия на $17,7 млрд, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($18,9 млрд).



В 2023 году Россия экспортировала 103 млн т продукции АПК на сумму $43,5 млрд, продукция поставлялась в более чем 160 стран мира. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, объем экспорта может составить около $45 млрд. Согласно целям национального развития, к 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт — в полтора раза относительно 2021 года. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что санкции не помешали продвижению российского сельскохозяйственного сырья и продовольствия за рубежом. По его словам, Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту ячменя, зерновых культур, подсолнечного и рапсового масел, а также пшеницы.



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