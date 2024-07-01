Российский экспорт продукции АПК в страны БРИКС может превысить $16 млрд

Страны БРИКС занимают почти 20% мирового товарооборота «Доставка морем»

Экспорт российской продукции АПК в страны БРИКС по итогам 2024 года может увеличиться примерно на 6%. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС, пишет ТАСС. Она отметила, что страны БРИКС — один из приоритетных рынков для России: в прошлом году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК — на $15 млрд, что на 18% больше, чем было в 2022-м. «Исходя из текущей динамики, видим возможность существенного увеличения поставок и ожидаем, что их объем по итогам года превысит $16 млрд», — оценила Лут, добавив, что с начала 2024 года экспорт российской продукции АПК в страны БРИКС составил более $7 млрд.



Глава агроведомства рассказала, что на встрече министров сельского хозяйства рассматривались возможности расширения взаимодействия между странами, а также были намечены новые точки роста. «Будем и дальше делать все для обеспечения стабильности продовольственного рынка стран БРИКС, выступая для наших партнеров надежным поставщиком», — подчеркнула Лут.



Накануне встречи министров состоялась Конференция по продовольственной безопасности и обеспечению устойчивого сельскохозяйственного развития, в рамках которой федеральный центр «Агроэкспорт» и Минсельхоз организовали панельную дискуссию «Развитие взаимной торговли продукцией АПК стран БРИКС». Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, слова которого приводятся в сообщении центра, напомнил, что на государства БРИКС приходится более 30% сельскохозяйственных земель, свыше 40% мирового производства зерновых культур и мяса, почти 40% молочной продукции и более 50% всего объема производства рыбы и морепродуктов. «Страны БРИКС занимают практически 20% мирового товарооборота, а за период с 2018 по 2022 годы объем экспорта продукции АПК стран БРИКС вырос на 43%», — привел данные он.



БРИКС — суперсила мирового аграрного рынка, подчеркнул председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Так, в сезоне-2023/24 на страны объединения пришлось 36% глобального экспорта риса, 30% — кукурузы, 28% — пшеницы. По его словам, это важно для понимания роли БРИКС в решении проблемы голода и обеспечении продовольственной безопасности, однако в первую очередь должны стоять задачи самообеспечения стран-участниц объединения. «Помимо крупнейших экспортеров среди них есть и крупнейшие импортеры, поэтому налицо потенциал синергии, который мы можем реализовать в рамках специальной торговой площадки», — сказал Зернин. В интервью поле.рф он уточнял, что создание зерновой биржи БРИКС займет несколько лет.



Балансы на рынках входящих в блок государств значительно различаются, в связи с чем важны диверсификация, снятие барьеров и максимально бесшовная возможность заключать контракты, обратила внимание заместитель гендиректора «Объединенной зерновой компании» Ксения Боломатова.



По прогнозу исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, доля российского экспорта растительных масел в страны БРИКС будет увеличиваться, сейчас она составляет 70%. В связи с этим на первый план выходит вопрос бесперебойности поставок и обеспечения потребности макрорегионов, отметил он. Поэтому необходимо развивать альтернативные маршруты и создавать страховые запасы. «Мы считаем, что в ближайшие годы необходимо создать логистические хабы, которые могли бы накапливать продукцию рядом со странами назначения, и обеспечивать уже локальную логистику», — предложил Мальцев.



В целом российский агроэкспорт с начала года увеличился на 16% и в натуральном выражении превысил 50 млн т, привела данные Оксана Лут по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС. По ее словам, активно растут поставки масложировой, мясной и молочной продукции, а по итогам сезона ожидается рекорд по экспорту пшеницы, что позволит подтвердить лидерство России на мировом рынке. Кроме того, по итогам сезона наша страна впервые займет первое место по поставкам ячменя и гороха. «Рассчитываем также на рекордный объем экспорта подсолнечного и соевого масла», — добавила глава Минсельхоза. При этом она обратила внимание, что падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению поставок в стоимостном выражении относительно прошлогоднего уровня. Однако сейчас этот показатель постепенно выравнивается, и министерство ожидает позитивных результатов в конце года.



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