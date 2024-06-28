Россельхознадзор считает нужным увеличить экспорт яровой пшеницы в Китай

Россия с начала года поставила в Китай 2,2 млн тонн зерна и продукции переработки Norden

Работа по разрешению экспорта озимой пшеницы из России в Китай продолжается, однако сначала нужно сфокусироваться на расширении поставок яровой пшеницы из сибирских регионов. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал в интервью «Интерфаксу». Он подчеркнул, что необходимо активнее использовать потенциал экспорта яровой пшеницы, учитывая, что именно этот вид пшеницы выращивается в Сибири.



Работа по открытию китайского рынка для озимой пшеницы представляет определенные трудности. В июне Россельхознадзор провел ряд переговоров с представителями Китая и сейчас готовит дополнительную информацию для китайской стороны. Данкверт отметил, что открытие китайского рынка для озимой пшеницы не гарантирует мгновенного увеличения поставок из-за сложностей в логистике. Он подчеркнул, что основные поставки озимой пшеницы происходят с европейской части России, в то время как яровая пшеница выращиваются за Уралом. Поэтому необходима эффективная логистическая система.



Из-за санкций изменились традиционные логистические маршруты, что привело к актуализации альтернативных транспортных коридоров, таких как МТК «Север — Юг». Данкверт отметил, что порты, которые ранее не рассматривались для поставок зерна, сейчас активно задействованы, что говорит об изменениях в международной торговле. Вопрос экспорта озимой пшеницы из России в Китай также обсуждался на Всероссийском зерновом форуме. Представитель Китая подчеркнул заинтересованность страны в расширении сотрудничества, однако уточнил, что это имеет политический контекст.



Ранее российская и китайская стороны обсудили возможность начала поставок на китайский рынок более 14 новых видов отечественной зерновой и другой растительной продукции, включая озимую пшеницу и ячмень, сообщил Россельхознадзор. На 12-м заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов было уделено особое внимание возможности начала поставок на китайский рынок указанных видов продукции.



Россия с начала года поставила в Китай 2,2 млн т зерна и продукции переработки, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Доля зерновых культур в структуре экспорта выросла с 18% до 40%, сообщил директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов, пишет поле.рф. Ключевой экспортируемой культурой в этом году является ячмень, его отгрузки выросли в шесть раз, до 377 тыс. т.



Поскольку сейчас к импорту из России в Китай допущена только яровые пшеница и ячмень, производство которых сосредоточено в восточной части страны, их транспортировка через южные порты является затратной, подтвердил Хасанов. Таким образом, с точки зрения логистики у России пока нет значительных преимуществ перед другими крупными экспортерами пшеницы в Китай, такими как Канада, Австралия и США. «Допуск российских озимых пшеницы и ячменя на рынок КНР откроет новые экспортные возможности для российских поставщиков», — добавил он.



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