Создание зерновой биржи БРИКС может занять несколько лет

Россия предложила инициативу о создании зерновой торговой площадки для партнеров по БРИКС в апреле wikimedia.org

Создание зерновой биржи БРИКС займет несколько лет, сказал председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин журналу поле.рф. Он отметил, что реализация этой идеи потребует времени и подготовки, учитывая фундаментальные изменения на мировом рынке сельхозпродукции. Важно понимать, что все решения в рамках БРИКС принимаются консенсусом, подчеркнул Зернин.



По его словам, Союз экспортеров зерна получил поддержку бизнес-сообществ других стран. Первым шагом к официальной реализации проекта станет встреча лидеров стран БРИКС в октябре этого года. Он также отметил, что базовые активы для торговли на бирже принадлежат различным странам: Россия представит пшеницу и другие зерновые культуры, Бразилия — кукурузу и сою, Индия — рис. Эксперт подчеркнул возможность организации торговли между странами БРИКС с установлением справедливых цен, независимо от существующих бирж и ценовых индикаторов.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что есть ряд вопросов санкционного плана, которые придется решить при создании биржи. «Надеюсь, речь будет идти о ценных бумагах (о фьючерсных контрактах и опционах...). Потому что если речь будет идти о наличном товаре, то это не имеет смысла. Основополагающим вопросом будет являться то, в какой валюте они будут номинированы и проводиться. Это может быть китайская, индийская, российская или бразильская валюта. Консолидированного мнения по этому поводу пока нет, оно вырабатывается», — рассказал Петриченко.



Также, по его словам, нужно решить вопросы страхования сделок. «Вопросов столько, что на создание биржи действительно понадобится не один год. Нужно, чтобы все работало независимо от санкционных решений, которые могут последовать от недружественных стран. Мы все видели, как они повлияли на Московскую биржу: на клиринговую систему наложили санкции, и теперь мы не можем проводить валютные торги по доллару и евро. То есть нужно сделать так, чтобы от таких действий биржа была застрахована и работала независимо», — заключил Петриченко.



В апреле Россия предложила инициативу о создании зерновой торговой площадки для партнеров по БРИКС. Иностранные коллеги поддержали предложения, подчеркнув важность укрепления сотрудничества в аграрной сфере. Зернин тогда отмечал, что окончательное решение будет зависеть от политических органов стран-участниц, однако важным шагом является обсуждение предложения с коллегами из сельскохозяйственных министерств. В марте президент России Владимир Путин также одобрил идеи создания зерновой биржи БРИКС и обещал проработать эту концепцию с партнерами.



Создание биржи обосновывается необходимостью установления справедливых цен на зерновые культуры. Зернин пояснял, что текущие рыночные стандарты основаны на котировках Чикагской биржи, что может привести к несправедливым ценам для стран-участниц. Создание единой торгово-клиринговой инфраструктуры для стран БРИКС позволит влиять на цены базовых сельхозпродуктов, таких как пшеница и кукуруза, которые критически важны для продовольственной безопасности и экономики этих стран.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе церемонии открытия 14-й встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС сказала, что Россия готова принять активное участие в разработке нового плана действий по сотрудничеству в области сельского хозяйства с учетом присоединившихся стран. «В 2024 году БРИКС значительно расширился, и к нам присоединились новые страны. Хотела бы поприветствовать Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, а также новых участников БРИКС — ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию, — цитирует Лут ТАСС. — Уверена, что мы будем продолжать развивать политическое и экономическое партнерство между нашими странами в сфере сельского хозяйства». Страны БРИКС обладают значительным потенциалом для укрепления своих позиций на мировом рынке сельхозпродукции и бесперебойных поставок для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, отметила она.



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