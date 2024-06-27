ИКАР: российские потребители зерна в новом сезоне могут поднять цены на него

Нетбэк экспортной цены на пшеницу в этом году будут выше, чем за последние два сезона mcx.ru

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что нетбэк экспортной цены на пшеницу в этом году будут выше, чем за последние два сезона. Потребители зерна внутри страны также, вероятно, будут поднимать цены, чтобы выдержать конкуренцию с экспортерами ввиду снижения урожая и сокращения переходящих запасов. В этом году сбор зерна, по текущим оценкам ИКАР, составит 128 млн т (144,9 млн т в 2023-м). «Сейчас смотрим, что будет дальше, потому что с полей идут очень противоречивые сведения: с одной стороны, Краснодар и Ставрополь покажут урожайность даже выше, чем мы ожидали, но в Центре идут очень высокие температуры — намечается 30-35 градусов и, возможно, это негативно скажется на наших оценках», — сказал Рылько в ходе годового собрания Национального союза свиноводов.



Второй момент, на который эксперт обратил внимание, — это значительные переходящие запасы зерна и пшеницы в частности: на 1 апреля они были на близких к рекордным значениях. Но в течение апреля-июня экспорт идет сверхактивными темпами, поэтому к июлю они сильно сократятся и будут ниже, чем в прошлом году. При этом переходящие запасы не самого лучшего качества, добавил Рылько. По его словам, в Центре, где сосредоточены крупнейшие животноводческие активы, переходящие запасы на 1 апреля были существенно ниже, чем в прошлом году — в общей сложности чуть более 6 млн т против порядка 7 млн т.



В уходящем сезоне Россия стала мировым лидером по экспорту ячменя, отгрузив 8 млн т. Но в следующем году будет серьезное падение из-за просадки посевных площадей — поставки на внешние рынки составят 3 млн т, считают в ИКАР.

Впрочем, сейчас растениеводы находятся в сложном положении из-за сокращения рентабельности. Так, по данным Росстата, в производстве зерновых в прошлом году она составила 17% (считается как отношение прибыли к себестоимости). «Со всей площади зерновых сняли примерно $3,1 млрд, это примерно столько же, сколько было в далеком 2017 году <...>. Ситуация в отечественном растениеводстве вообще, особенно в производстве зерна и пшеницы, к началу следующего сезона сложная», — оценил эксперт.



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