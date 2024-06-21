Минсельхоз прогнозирует увеличение мировых цен на зерно

Скорректированные пошлины на экспорт зерна начнут действовать с 1 июля А. Гордеев

Минсельхоз прогнозирует увеличение цен на зерновые культуры в мире, сказала глава министерства Оксана Лут на Всероссийском дне поля. Ранее цены на мировых рынках росли, однако Турция закрыла свои границы для закупок пшеницы на длительный период, что охладило рынок, напомнила Лут. Но, учитывая ожидаемое снижение объема производства зерна в этом сезоне, ведомство считает, что мировые цены станут расти.



Она также подчеркнула, что министерство прогнозирует повышение цен на зерно на внутреннем рынке. «Необходимо увеличить цены на внутреннем рынке в разумных пределах, чтобы не навредить сектору переработки и животноводства. Важно сохранить баланс внутри страны. Однако с учетом экономических факторов, корректировка цен в сторону роста неизбежна», — подчеркнула Лут.



Если говорить о пшенице, то за последний месяц цены основных экспортеров снижались с пиков, достигнутых в конце мая на фоне информации о снижении прогнозов урожая, в основном в России, говорит научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Однако даже с учетом корректировки российского урожая прогноз прироста глобального производства на будущий сезон положительный, что в значительной степени объясняет текущую коррекцию цен. По его мнению, снижение мировых цен в июне не критично, они еще не вышли на минимумы начала апреля. Причин для существенного роста цен в данный момент эксперт не видит, текущая динамика идет в русле прогнозов ФАО-ОЭСР о плавном снижении цен на пшеницу с максимумов 2022 года.



Минсельхоз также прогнозирует увеличение экспорта зерна до 81 млн т в 2030 году, сказала Лут. Согласно ее презентации, представленной в ходе мероприятия, производство зерновых и зернобобовых культур к 2030 году должно вырасти до 170 млн т.



Скорректированные пошлины на экспорт зерна, предусматривающие повышение базовой цены для их расчета, начнут действовать с 1 июля 2024 года, также сообщила Лут. Ранее Минсельхоз предложил повысить на 1 тыс. руб. базовые цены (так называемые цены отсечения) для расчета экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Сейчас базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17000 руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 15875 руб.



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