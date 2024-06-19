«СовЭкон» допускает снижение урожая зерна до трехлетнего минимума

В регионах Центра и Юга России за последние три месяца выпало лишь 60-80% от обычного количества осадков Е. Разумный

Урожай зерновых культур в России в этом году может сократиться до 127,4 млн т по сравнению с 144,9 млн т в 2023-м, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». Это означает, что валовой сбор может стать самым низким с сезона-2021/22. Снижение производства зерновых аналитики связывают как с падением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, так и с уменьшением посевных площадей.



Прогнозируется, что сбор пшеницы составит 80,7 млн т (снижение на 13% по сравнению с предыдущим годом), ячменя — 18,6 млн т (минус 12%), кукурузы — 14,6 млн т (сокращение на 12%). Урожайность трех основных зерновых культур ожидается ниже прошлогодней из-за неблагоприятных погодных условий в последние месяцы. В регионах Центра и Юга России за последние три месяца выпало лишь 60-80% от обычного количества осадков. В мае эти регионы столкнулись с заморозками, во время которых температура опускалась до -6°C.



Дополнительным негативным фактором для нового урожая может стать сокращение посевных площадей на 3% по сравнению с предыдущим годом, до 46,4 млн га. Наибольшее снижение ожидается по ячменю, до 7,3 млн га с 7,9 млн га годом ранее. В ближайшие недели на Юге, в южной части Центральной России и в Поволжье ожидается засушливая погода. Температура во многих регионах будет превышать 30 °C, что может дополнительно ухудшить перспективы нового урожая. Учитывая особенности российского рынка, значительное снижение производства повышает риск введения дополнительных ограничений на экспорт в новом сезоне, считают аналитики «СовЭкона».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) за май четыре раза понижал прогноз урожая. Последняя оценка по сбору зерна — 129,5 млн т, в том числе пшеницы — 81,5 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в конце мая пересмотрел свой прогноз урожая зерна, сократив его со 140,1 млн т до 130,9 млн т в оптимистичном сценарии. Потенциал сбора пшеницы был уменьшен с 89,9 млн т до 84,2 млн т. нижняя граница прогноза урожая пшеницы — 77,5 млн т или менее. Прогнозы урожая зерна на фоне погодных катаклизмов снизились со 145 млн т максимум до 125-130 млн т, в том числе пшеницы — с 93-95 млн т до 80-82 млн т, сообщил на прошлой неделе в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Консенсус-прогноз Союза экспортеров зерна на 14 июня — 125,1 млн т зерна, включая 79,3 млн т пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

