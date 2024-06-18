В мае продажи подсолнечника выросли на 10,3%

В ряде регионов цены предложения подсолнечника достигали 40 тысяч рублей за тонну Pixabay

В мае 2024 года отгрузки масличных культур сельхозпредприятиями сократились на 7,7%, до 1,1 млн т, пишет поле.рф. Общее снижение поставок за январь-май составило 3,1%, достигнув 6,4 млн т. При этом продажи подсолнечника в мае увеличились на 10,3%, до 776,7 тыс. т и на 10,6% за январь-май, до 4,1 млн т. В том числе поставки этой культуры аграриями ЦФО выросли на 73,4%, до 293 тыс. т, Сибири — на 63,4%, до 52,3 тыс. т. Одновременно южные регионы сократили продажи на 26,8%, до 236 тыс. т. Приволжские сельхозпредприятия увеличили объем отгрузок на 0,7%, до 158,3 тыс. т по сравнению с маем прошлого года.



Источник «Агроинвестора» на рынке говорит, что увеличение продаж подсолнечника со стороны отечественных сельхозорганизаций в основном было связано с растущими закупочными ценами на сырье в мае на волне опасений относительно прогнозируемых потерь урожая в сезоне-2024/25 из-за майских заморозков. Кроме того, прайсы со стороны маслозаводов были повышены в связи с удорожанием подсолнечного масла на внешнем направлении, а также на фоне снижения запасов семечки в России.



По его словам, в мае на рынке фиксировалась неплохая торговая активность, поскольку МЭЗы стремились сформировать сырьевую базу для работы в краткосрочной перспективе. В ряде регионов цены предложения подсолнечника достигали 40 тыс. руб./т, хотя фактическая контрактация проходила по более низкой стоимости — в районе 34-36 тыс. руб./т с НДС CPT. При этом сейчас, по информации источника, большая часть переработчиков обеспечена сырьем до конца сезона. Также собеседник отметил, что сильно возросшие затраты на закупку подсолнечника ранее вынуждали некоторых переработчиков переходить на контрактацию рапса нового урожая.



По прогнозам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в этом году урожай подсолнечника в России может сократиться на 8,4%, до 15,8 млн т (в 2023 году было собрано 17,25 млн т). Он отмечал, что это связано в первую очередь с уменьшением посевных площадей и вероятным снижением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий. Площади, засеянные подсолнечником в этом году, составили 9,7 млн га по сравнению с почти 9,9 млн га в 2023-м. При этом урожай сои может увеличиться с 6,8 млн т в 2023 году до 7,2 млн т. Площади под этой культурой расширили с 3,7 млн га до 4,23 млн га.



Эксперт также отмечал, что рост посевных площадей с 2,1 млн га до 2,3 млн га, даже при незначительном снижении урожайности, позволит увеличить сбор рапса до 4,3 млн т по сравнению с 4,2 млн т в прошлом году. Также возможно увеличение валового сбора масличного льна до 1,27 млн т по сравнению с 1,15 млн т в 2023 году. Это связано как с расширением посевных площадей с 1,41 млн га до 1,51 млн га, так и с повышением урожайности. Однако Петриченко обращал внимание, что эти прогнозы являются предварительными, так как данные о посевах еще будут уточняться.



Информационно-аналитическое агентство OleoScope ранее прогнозировало возможное увеличение площадей сева четырех основных масличных культур до более чем 17 млн га по сравнению с 16,96 млн га в 2023-м. При этом ожидается незначительное сокращение площадей под подсолнечником до 9,55-9,7 млн га. По прогнозам аналитиков, площади под соей увеличатся до 4 млн га из-за высокой прибыльности этой культуры и острой конкуренции за высокопротеиновые бобы. Площади под масличным льном также вырастут и составят 1,45-1,55 млн га.



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