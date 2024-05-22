В России ожидается высокий урожай подсолнечника и сои

Многие фермеры пересевают пострадавшие от заморозков поля подсолнечником Pixabay

Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), валовый сбор подсолнечника в России в этом году может достигнуть 16,2 млн т, что на 4,5% выше первоначальных ожиданий, пишет «Коммерсантъ». Прогноз по сое повышен на 11,9%, до 6,6 млн т. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов прогнозирует, что урожай подсолнечника составит 16,6 млн т, однако он предупреждает, что этот показатель может быть скорректирован. Минсельхоз сохраняет прогноз по площади сева подсолнечника, сейчас им занято 7,2 млн га.



Прогноз по масличным культурам ЦЦИ увеличил за счет уменьшения ожиданий относительно производства пшеницы на фоне майской непогоды: ее валовой сбор может составить 86,1 млн т, что на 4,9% меньше, чем прогнозировалось ранее (90,5 млн т). Многие фермеры пересевают пострадавшие от заморозков поля масличными культурами. Эксперты связывают это как с сезонным фактором, так и с ожиданиями аграриев относительно роста их прибыльности.



Хотя аналитики ЦЦИ повысили прогноз урожая подсолнечника, его валовой сбор все равно ожидается на 6,4% меньше, чем в прошлом году (17,3 млн т). В 2023-м высокий урожай агрокультуры, по словам Сизова, объяснялся благоприятной погодой, однако в этом году подсолнечник тоже пострадал из-за майских заморозков и засухи. При этом базовые прогнозы аналитиков не учитывают урожай в новых регионах. С их учетом площади под подсолнечником в России могут вырасти на 13%, а урожай — до 17-18 млн т, оценил источник «Коммерсанта».



Увеличение урожая, естественно, приведет к росту объема производства масла, отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Существующие перерабатывающие мощности, по его словам, значительно превосходят объемы сбора, на рынке сохраняется высокая конкуренция за сырье. Потенциал наращивания производства масла может не реализоваться полностью, если в начале осени аграрии опять будут придерживать урожай, ожидая дальнейшего роста цен на маслосемена, для которого пока никаких предпосылок нет, сказал Мальцев «Агроинвестору». По прогнозам ЦЦИ, объем производства подсолнечного масла в новом сезоне составит 7,1 млн т, что на 9,4% больше прежней оценки. Прогноз его экспорта повышен на 9,5%, до 4,6 млн т.



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