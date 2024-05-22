Семян для пересева хватит с избытком

Текущих запасов семян кукурузы хватит на то, чтобы засеять почти 2 млн гектаров Pixabay

Дефицита семян в России нет, для пересева погибших из-за заморозков агрокультур их хватит с избытков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач. Многие регионы Центра и Поволжья в этом году столкнулись с заморозками. «Ситуация неординарная — она похожа на ту, что сложилась в 2009-м, когда мы пересевали и сахарную свеклу, и пшеницу», — напомнил Лобач. Сейчас, по данным Минсельхоза, есть вероятность того, что пересевать придется около 900 тыс. га. Однако, заверил Лобач, даже если гибель сельхозкультур превысит 1 млн га, семена для пересева этих площадей есть.



«У нас 2 тыс. т только гибридов подсолнечника, которыми мы сможем пересеять 400 тыс. га, а сели брать еще и сорта, то у нас есть 5 тыс. т семян, которыми мы сможем засеять около 1 млн га. Текущих запасов семян кукурузы хватит на то, чтобы засеять почти 2 млн га, сои — на пересев 30 тыс. га», — перечислил Лобач.



При этом он обратил внимание, что сегодня на рынке кроме семян компаний, входящих в Альянс, немало фальсификаторов. С такими поставщиками он рекомендовал быть осторожными, особенно в период ажиотажа, зачастую искусственно создаваемого самими же фальсификаторами, ведь есть риск получить не тот результат в плане количества и качества урожая, на который рассчитывает сельхозпроизводитель.



Некоторые аграрии, добавил Лобач, после гибели посевов, задумываются, стоит ли их пересеивать. Он уверен, что стоит, ведь если не пересеивать, то с учетом уже вложенных затрат на гектар производители точно понесут убытки, а если пересеять, то есть шанс в худшем случае выйти в ноль, а в более благоприятном — получить прибыль.



Также Лобач напомнил, что с 1 сентября 2024 года регистрация и работа в федеральной государственной информационной системе в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС «Семеноводство») станет обязательной для всех участников российского семенного рынка. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника (НАПСКиП) Михаил Самусь отметил, что благодаря этой системе, можно будет проследить судьбу семян с прародительских форм до конечного потребителя, отслеживать потери и брак. Те компании, которые производят действительно качественные семена, от работы во ФГИС «Семеноводство» только выиграют, уверен он. По нормативной базе, высевать незарегистрированные семена даже для собственных нужд нельзя — их нужно будет зарегистрировать в системе, подчеркнул Лобач.



Еще один важный вопрос, затронутый на конференции — роялти. Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС) предложил обязать фермеров платить роялти за семена, полученные и использованные внутри хозяйств. По словам Лобача, как и все новое, это предложение поначалу воспринимается негативно. Однако, по расчетам HCA, затраты аграриев на роялти с гектара составят всего около 90 руб., а прибавка к прибыли компании при получении семян может составить 1,5 тыс. руб. с гектара. «Важно, чтобы семеноводы и сельхозпроизводители нашли компромисс», — подчеркнул он. Сейчас по закону от уплаты роялти освобождены компании малого и среднего бизнеса, а ведь к последнему относятся почти все агрохолдинги, в структуре которых, как правило, есть несколько компаний в разных регионах, отметил глава HCA.



Самусь также обратил внимание, что качественные семена перекрестно опыляемых культур можно получить только при условии их пространственной изоляции. Раньше ответственность за нарушение правил пространственной изоляции, например, когда вблизи семеноводческого участка другие сельхозпроизводители высаживали перекрестно опыляемые агрокультуры, лежала только на семеноводах. Сейчас в закон «О семеноводстве» вносятся изменения в части механизма оповещения аграриев о том, что на определенной территории будет семенной посев, и ответственность будет делиться между семеноводом и сельхозпроизводителем.



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