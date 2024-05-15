В 2023 году экспорт продукции АПК в Китай увеличился на 53%

Сельскохозяйственное сотрудничество между странами стало стратегическим С. Петров

В 2023 году экспорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай увеличился на 53%, достигнув $7,6 млрд, что стало новым рекордом. Об этом пишет поле.рф со ссылкой на заявление помощник президента Владимира Путина по международным делам Юрия Ушакова. Он подчеркнул, что сельскохозяйственное сотрудничество между странами стало стратегическим. В рамках брифинга по вопросам предстоящего государственного визита Путина в Китай Ушаков отметил увеличение общего товарооборота между странами на 23,1% в прошлом году, до $227,8 млрд со стороны России и $240,1 млрд со стороны Китая. Китай стал главным торговым партнером России, наша страна заняла четвертое место в торговле с КНР.



Ушаков также подчеркнул увеличение доли расчетов в национальных валютах до более чем 90%. В ходе переговоров, которые проходили в рамках предстоящего визита, обсуждались вопросы сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах. В инвестиционном портфеле двух стран находится более 80 совместных проектов общей стоимостью около $200 млрд.



Согласно мартовским данным Россельхознадзора, в 2023 году Россия увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай до 5,4 млн т, по сравнению с 2,87 млн т в 2022 году. Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, слова которого приводил «Интерфакс», отмечал значительный рост экспорта с 2014 года, который увеличился в 11 раз. Кармазин выражал надежду на дальнейший рост в этом году, особенно после подписания протокола о поставках кукурузы в конце прошлого года. Он подчеркивал важность регистрации поставщиков в информационной системе CIFER для работы с Китаем. Уже более 1,5 тыс. российских предприятий зарегистрированы в этой системе.



Как стратегическую задачу Россельхознадзор рассматривает открытие китайского рынка для поставок озимой пшеницы и рапса со всей территории России. География экспорта российской сельхозпродукции на данный момент охватывает 122 страны для продукции растениеводства и 114 стран для продукции животноводства, с основным увеличением экспорта в Азию, включая Китай, а также в другие страны, такие как Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш и Тунис. Партнеры по Евразийскому экономическому союзу также являются значительными потребителями российской продукции. В 2023 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции России составил $43,5 млрд, что превышает показатель 2022 года в $41,6 млрд.



Торгпред России в КНР Алексей Дахновский в начале апреля говорил «Известиям», что в 2023 году Китай столкнулся с сокращением товарооборота с зарубежными странами, особенно с западными партнерами, на 5%, в то время как торговля с Россией росла значительными темпами. Однако это изменение, по его мнению, скорее временное явление, а не новый стандарт. К январю и февралю 2024 года объем торговли Китая с зарубежными партнерами вырос лишь на 5,5%. В 2023 году Россия оказалась на первом месте среди главных торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота. В текущем году темпы увеличения торговли с Россией уменьшились после предыдущего роста, вызванного заполнением ранее неиспользованных рыночных возможностей.



Несмотря на это, наблюдаются прорывы в отдельных сегментах. Например, в феврале три российских предприятия получили разрешение на экспорт свинины в Китай после долгих лет усилий по открытию этого рынка. Этот успех воспринят очень позитивно, отметил Дахновский. Аналогичная ситуация была и с горохом, когда он был разрешен для экспорта в Китай с февраля 2023 года, и его поставки из России превысили $300 млн. Российские производители теперь успешно конкурируют с канадскими коллегами на китайском рынке. По словам Дахновского, Китай активно работает над диверсификацией источников импорта продуктов питания в рамках стратегии обеспечения продовольственной безопасности. Это открывает перспективы для других видов продукции АПК из России. Мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, мука, кондитерские изделия и напитки считаются перспективными для экспорта в Китай.



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