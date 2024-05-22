«СовЭкон»: в мае экспорт пшеницы может быть близким к рекордному

В связи с ухудшением прогнозов урожая спрос со стороны покупателей пшеницы возрос flickr.com

В мае Россия может повторить рекорд прошлого года по экспорту пшеницы, отгрузив 4,1 млн т, говорится в обзоре аналитического центра «СовЭкон». В среднем за последние пять лет в мае страна экспортировала по 1,5 млн т пшеницы. Вывоз российской пшеницы ожидается на высоком уровне благодаря ее значительной конкурентоспособности: на середину мая ее цена составляла $238 за тонну FOB, что на $21 дешевле, чем французская пшеница. Разница между ценами российской и европейской пшеницы достигла максимума с конца июля 2023 года, когда была отменена «зерновая сделка».



Основным фактором, поддерживающим цены, стало ухудшение прогнозов урожая в России, пояснили аналитики. Из-за погодных аномалий в Центре и на Юге страны «СовЭкон» понизил прогноз производства пшеницы на 7,2 млн т, до 85,7 млн т. В связи с ухудшением прогнозов спрос со стороны покупателей пшеницы возрос. Например, 8 мая египетская компания GASC закупила 300 тыс. т российской пшеницы и 60 тыс. т румынской, в то время как в апреле закупила 120 тыс. т украинской. Средняя цена составила $279 за тонну (CFR, оплата через 270 дней) против $256 за тонну в апреле.



Привлекательность российской пшеницы для покупателей могла увеличиться из-за замедления экспорта из Украины: к 17 мая оттуда было отгружено 0,8 млн т пшеницы, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. Активность российских экспортеров по сравнению с апрелем увеличилась. На 21 мая объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы составил 1,9 млн т в сравнении с 0,9 млн т месяцем ранее. Экспортеры активизировались благодаря распределению дополнительных экспортных квот. Текущий активный экспорт будет оказывать поддержку рублевым котировкам, считает аналитики «СовЭкона».



Согласно мониторингу Российского зернового союза, Россия с 1 по 20 мая экспортировала 3,4 млн т зерна, что на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сказала «Интерфаксу», что объемы отгрузок пшеницы уменьшились на почти 20%, составив 2,7 млн т, кукурузы — снизились на 22,5%, до 286 тыс. т, отгрузки ячменя остались на уровне прошлого сезона — 408 тыс. т. По словам Тюриной, в этот период пшеницу экспортировала 41 компания, в то время как годом ранее было 53 компании.



Накануне Минсельхоз сообщил о распределении части дополнительной квоты на экспорт зерна между компаниями-зернотрейдерами. Определены компании, которые получат квоту на объем 79,3 тыс. т зерна. На данный момент остаток дополнительной квоты составляет 659,7 тыс. т. Согласно нововведениям, начиная с 2024 года квота на экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза делится на основную и дополнительную части. Основная часть (90%) была распределена в феврале по историческому принципу между 261 компанией. Общая тарифная квота на экспорт зерна в этом году (с 15 февраля по 30 июня) составляет 29 млн т. Изначально она была установлена на уровне 24 млн т, но позднее правительство увеличило ее на 5 млн т.



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