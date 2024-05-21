ИКАР снова понизил прогноз урожая пшеницы

Из-за заморозков аграриям предстоит пересеять около 900 тысяч гектаров Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в третий раз за последний месяц понизил прогноз урожая пшеницы в России. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил «Интерфаксу», что новый прогноз на 2,5 млн т меньше предыдущего — теперь ожидается сбор 83,5 млн т пшеницы вместо 86 млн т. Диапазон прогноза теперь составляет 79-87 млн т. Оценка экспортного потенциала пшеницы также снижена до 45 млн т с предыдущих 47 млн т. Общий урожай зерна ИКАР оценивает в 132 млн т по сравнению с предыдущими 135 млн т, а экспортный потенциал — в 57 млн т против 59,5 млн т.



Рылько отметил, что корректировка прогнозов связана с неблагоприятными погодными условиями. В частности, заморозки повредили посевы в европейской части страны, а в Сибири из-за плохой погоды трудно зайти в поля, что приведет к значительному отставанию от оптимальных сроков посева, а этом, в свою очередь, отразится на урожае. Минсельхоз также рассматривает возможность корректировки прогноза урожая зерна на текущий год, который на данный момент составляет 132 млн т. По оценке министерства, из-за заморозков в некоторых центральных регионах потребуется пересевать сельскохозяйственные культуры на площади 900 тыс. га. В 2023 году урожай зерна в России составил 144,9 млн т по сравнению со 157,6 млн т в 2022-м.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказала «Агроинвестору», что РЗС понизил прогноз урожая зерна до 137,6 млн т, в том числе пшеницы — до 87,8 млн т. Прежний прогноз составлял 142 млн т и 92,8 млн т соответственно. «На это повлиял пересев: урожайность яровых меньше, чем озимых. Кроме того, роль сыграла гибель посевов, этот объем оценить пока сложно», — пояснила она.



По словам Тюриной, мировой рынок уже отреагировал на изменение погоды в России ростом цен. «За последнюю неделю я зафиксировала максимальный рост. С 1 мая цены на европейскую пшеницу увеличились на 16% — с $223 за тонну до $259, стоимость американской пшеницы выросла на 11% — с $233 за тонну до $258. Российская пшеница по состоянию на 21 мая стоит $239 за тонну, рост с 1 мая составил 15%. «При этом мы по-прежнему сохраняем хороший уровень дисконта относительно европейской пшеницы — порядка $20 за тонну. Это должно стимулировать спрос на нашу пшеницу, но сейчас отмечается активный рост цен и в регионах, так как сейчас идет максимальная закупка перед новым урожаем», — рассказала Тюрина.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», на прошлой неделе в России цены на зерно продемонстрировали резкий рост, который пока продолжается, пишет «Интерфакс». Так, цены на пшеницу 3-го класса больше всего увеличились в Поволжье — на 525 руб., до 12,9 тыс. руб. за тонну (EXW, с НДС). В Центре, Черноземье и на Юге цены также значительно повысились — на 400 руб., до 12,73 тыс. руб., 12,71 тыс. руб. и 15 тыс. руб. за тонну соответственно. Эксперты оценили рост цен на пшеницу 4-го класса как «очень сильный», особенно на Юге — на 786 руб., до 13,8 тыс. руб. В Поволжье рост составил 475 руб., до 11 тыс. руб.; в Черноземье — 390 руб., до 11,4 тыс. руб.; на Урале — 125 руб., до 12 тыс. руб.; в Центре — 100 руб., до 11,2 тыс. руб. за тонну.



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