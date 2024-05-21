Экспортные цены на пшеницу за неделю выросли на $16

Рост цен экспортеров на пшеницу с протеином 12,5% превзошел самые смелые ожидания аналитиков Pixabay

Экспортный индекс пшеницы с протеином 12,5%, который рассчитывает Центр ценовых индексов (ЦЦИ), к 17 мая вырос до $236/т (FOB Новороссийск), что на $16/т, или 7% больше, чем неделей ранее. Одним из факторов повышения цен стали майские заморозки, которые привели к гибели посевов в некоторых регионах Центрального федерального округа, Юга и Поволжья, говорится в отчете ЦЦИ (есть у «Агроинвестора»).



На фоне заморозков аналитики понизили прогнозы урожая зерновых: согласно третьему ежеквартальному консенсус-прогнозу, подготовленному ЦЦИ, оценка потенциала валового сбора по сравнению с февральским прогнозом была снижена на 7,5 млн т, до 134 млн т, в том числе пшеницы — на 4,4 млн т, до 86,1 млн т.



Цены экспортной альтернативы пшеницы в России увеличились из-за роста экспортных цен и снижения вывозной пошлины. С 15 по 21 мая она составляет 3170 руб./т — на 3,3% меньше уровня предыдущей недели, с 22 мая пошлина уменьшится еще на 2%, до 3110 руб./т. В среднем нетбэки по сравнению с прошлой неделей прибавили 17%.



Нетбэк — способ определить уровень мировых цен внутри страны. Если из экспортной цены товара вычесть транспортные затраты до места его производства, то нетбэк показывает чистую цену экспортера. Если из экспортной цены товара вычесть транспортные затраты до места его производства и прибавить затраты на логистику до потребителя, то получаем цену для потребителя внутри России, при которой достигается равная доходность с экспортом.



У российских производителей есть альтернатива: поставлять сырьевые товары на мировой или внутренний рынок. Причем внутренний рынок для большинства экспортируемых товаров сравним по доходности и размеру с экспортным. Нетбэк позволяет сравнить экспортную и внутреннюю цену на одном географическом базисе. Специфика зернового рынка при расчете нетбэков заключается в дефиците ликвидности и более низком уровне конкуренции на внутреннем рынке, поясняет ЦЦИ.

Рост цен экспортеров на пшеницу с протеином 12,5% превзошел самые смелые ожидания, говорится в мониторинге поле.рф. По итогам отчетной недели (к 17 мая) официальные уровни закупки достигли 16 тыс. руб. за тонну без НДС (СРТ), однако на рынке есть информация о готовности покупать по более высоким ценам — 16,2-16,3 тыс. руб. за тонну. «Фактические цены заметно опережают расчетный уровень паритета, что во многом объясняется необходимостью отгрузить старый урожай в сжатые сроки на фоне снижения активности фермеров по продаже имеющихся запасов, — отмечают аналитики. — Мировой рынок, равно как и российский, продолжит тяготеть в сторону роста в ближайшие недели с учетом преобладания бычьих факторов, прежде всего погодных рисков».



Аналитическая компания «ПроЗерно» также отметила, что на прошлой неделе цены на зерно продемонстрировали «взрывные явления», и они пока продолжаются, пишет «Интерфакс». Гендиректор компании Владимир Петриченко пояснил агентству, что взрывной рост цен на зерно — это, прежде всего, следствие заморозков в европейской части страны. Погода на Урале и в Сибири также не благоприятствует аграриям. «С учетом этого, а также засухи цены идут вверх, и этот процесс еще не закончился», — считает он.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут признавала, что «у нас плохая ситуация, связанная с заморозками»: по предварительной оценке, предстоит пересеять около 900 тыс. га. Ранее Минсельхоз оценивал, что от заморозков погибли и пострадали посевы на 830 тыс. га. Режим ЧС из-за майских заморозков действует уже в десяти регионах, в том числе с 20 мая он был введен в Белгородской и Курской областях. Ранее он был введен в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Пензенской областях.



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