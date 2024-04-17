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Цены на пшеницу на внутреннем рынке и в портах растут

Экспортные цены по сравнению с прошлой неделей не изменились

| «Агроинвестор» |

За первую половину апреля экспорт пшеницы составил 2,37 млн тонн
За первую половину апреля экспорт пшеницы составил 2,37 млн тонн

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 200 руб. по сравнению с прошлой неделей, до 13,5-13,6 тыс. руб./т без НДС, сообщили «» в аналитическом центре «». На малой воде цены также прибавили 200 руб. и достигли 12-12,2 тыс. руб. т. В прошлом году в этот период цены были примерно на тех же уровнях: 13,5 тыс. руб./т на глубокой воде и 12,15 тыс. руб./т — на малой, сравнили аналитики.

Внутренние цены на пшеницу в европейской части России продолжили укрепляться. Так, пшеница 4-го класса на Юге за неделю подорожала на 100 руб. до 11,5-12 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — на 400 руб. до 9,5-10 тыс. руб./т, в Центре — на 50 руб. до 9,6-9,8 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались в диапазоне 10-11 тыс. руб./т, активность торговли низкая, отметили аналитики «».

При этом экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае в сравнении с предыдущей неделей не изменились − $210/т FOB. Цена на французскую пшеницу увеличилась на $2/т до $217/т, на германскую — осталась без изменений ($231/т), на американскую — снизилась на $3/т до $223/т.

16 апреля Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило на тендере 120 тыс. т мукомольной пшеницы украинского происхождения с поставкой 20-30 мая. Победителем тендера стала компания , которая поставит 60 тыс. т пшеницы по $220/т FOB плюс фрахт $35,35 и такой же объем по $221,25/т FOB плюс фрахт $35,35. Российская пшеница предлагалась по цене $230 за тонну с оплатой в течение 180 дней и по $235 за тонну с оплатой в течение 270 дней. 

Всего с поставкой в текущем сезоне GASC приобрело 5,2 млн т пшеницы, в сезоне-2022/23 по март был закуплен такой же объем, а за весь сезон — почти 6,2 млн т, подсчитали аналитики «». «Так что в апреле или по меньшей мере в мае 2024 года еще должны состояться тендеры с поставкой в текущем сезоне, — считают они. — Российская пшеница наверняка еще будет закуплена, так как существенный экспортный потенциал среди основных стран конкурентов на рынке Египта в конце сезона есть только у России».

Аналитический центр «» сохранил свой прогноз по экспорту пшеницы в апреле на уровне 4,6 млн т. За первую половину месяца было отгружено 2,37 млн т — примерно как и в марте. Объем вывоза в апреле 2023 года составил 4,55 млн т. На прошлой неделе повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 52 млн т в связи с высокими темпами отгрузок. Аналитики «» тогда также повысили прогноз вывоза пшеницы в сезоне-2023/24 с 52,5 млн т до 53 млн т, экспорт зерна в целом может составить почти 70 млн т. По итогам июля-марта сезона-2023/24 вывоз пшеницы из России, включая поставки в страны ЕАЭС, составил 40,85 млн т, что на 11% больше рекордных 36,65 млн т в прошлом сезоне.

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