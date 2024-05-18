Минсельхоз разработал федеральные проекты для достижения национальных целей развития

К 2030 году производство продукции АПК должно вырасти не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го Е. Разумный

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность» на выставке «Россия» рассказала о работе ведомства по реализации определенных «майским» указом президента Владимира Путина национальных целей развития страны. Цели «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство» и «Комфортная и безопасная среда для жизни», в частности, предполагают увеличение к 2030 году производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, а экспорта — не менее чем в 1,5 раза. Также предусмотрено обеспечение технологической независимости в сфере продовольственной безопасности и улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах.



Сейчас отрасль входит в новый цикл, при этом одной из ключевых задач для достижения поставленных президентом целей является обеспечение технологического суверенитета. Для этого сейчас ведется работа над нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», его реализация позволит снизить зависимость от импорта по ряду важнейших направлений. Нацпроект будет включать восемь федеральных проектов: «Селекционная и генетическая независимость АПК»; «Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками»; «Обеспеченность АПК отечественными ветеринарными препаратами и вакцинами»; «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении»; «Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности»; «Технологическая независимость производства средств защиты растений»; «Отечественный флот для нужд АПК и рыбохозяйственного комплекса»; «Кадровое и научное обеспечение АПК и рыбохозяйственного комплекса».



Как следует из презентации Лут, на которую ссылается поле.рф, в 2023 году самообеспеченность семенами составила 62,5% при целевом уровне 75% к 2030 году. По словам министра, в последнее время показатель снижался и опускался до 60%, но тенденция начала меняться, и в прошлом году возобновился рост. «В этом году мы ожидаем еще большего роста», — отметила Лут. В 2023 году самая низкая обеспеченность была по семенам сахарной свеклы (2,5%) и картофеля (9%). К 2030 году показатели по ним должны вырасти до 50%. Уровень самообеспеченности семенами озимой пшеницы должен составить 95%, яровой пшеницы — 82%, зернобобовых — 55%, подсолнечника — 75%, кукурузы — 77%. При этом экспорт отечественного семенного материала к 2030 году должен достигнуть $155,8 млн. По итогам 2023-го он был на уровне $129,8 млн, сообщает ТАСС.



Как пишет поле.рф, говоря о нацпроекте, который должен обеспечить техническую и технологическую независимость в сельскохозяйственном машиностроении, Лут отметила, что несмотря на наличие заводов-производителей, аграрии часто говорят о более низком качестве отечественной техники и оборудования в сравнении с импортными. Поэтому важно не только увеличить объемы производства, но и улучшить качество и производительность техники, подчеркнула Лут.



Также в отдельный федеральный проект выделено развитие производства средств защиты растений, особое внимание в нем будет уделено выпуску действующих веществ. «Тут вопросы преимущественно в локализации. Для нас это очень важно, потому что, когда случилась ситуация 2020 и 2022 годов, вроде бы у нас производства есть, а дальше нашим производителям СЗР не поставили действующие вещества. Тогда, я помню, чуть ли не истерики у нас были, потому что не было СЗР, не из чего произвести, заводы есть, а произвести не из чего. Наша совместная задача с Минпромторгом — достичь высокого уровня локализации, чтобы таких ситуация больше не возникало», — отметила Лут (цитата по поле.рф). Как следует из ее презентации, целевой показатель по уровню локализации производства действующих веществ пестицидов к 2030 году — 20%. Доля химических СЗР отечественного производства в общем объеме потребления должна вырасти с 70% в 2023 году до 95% к 2030-му.



Обеспеченность животноводства химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами отечественного производства к 2030 году должна составить 70%, ветеринарными вакцинами — 47%. Согласно презентации Лут, на которую ссылается ТАСС, в 2023 году обеспеченность составила 50% и 30% соответсвенно. По словам министра, сейчас в стране уже есть крупные компании, которые готовы разрабатывать вакцины и уже занимаются этим. «Вопрос только интенсификации и, конечно, чтобы эти вакцины по качеству и по сохранению стада были эффективными, не хуже, чем иностранные аналоги», — добавила она.



Еще один федеральный проект будет ориентирован на подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства, в том числе науки. В Минсельхозе признают, что это направление было «потеряно и забыто», но сейчас на него станут обращать особое внимание. Согласно презентации министра, количество выпускников средних профессиональных учебных заведений должно вырасти с 9813 в 2023 году до 13158 в 2030-м, высших — с 43365 до 68744. Также в рамках проекта будут созданы агротехнологические классы для учащихся 8-11 классов школ. Подготовка научных кадров к 2030 году должна вырасти с 689 до 1350 человек, пишет поле.рф.



Также Лут рассказала, что к 2030 году на отечественных верфях планируется построить 20 судов для перевозки сельскохозяйственной продукции. «У нас нет отечественного флота, сухогрузов. По большим судам мы работаем только на иностранном флоте, — цитирует ее ТАСС. — Это очень плохо и, безусловно, эту ситуацию надо менять. Совместно с Минпромторгом мы начинаем этим заниматься». По словам министра, у Минсельхоза уже есть первый проект, заказчиком которого выступил «Росагролизинг», теперь нам нужно найти верфь, на которой будет построено это первое судно.



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