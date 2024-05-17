С начала сезона Россия экспортировала более 2,7 млн тонн шротов

Рекордный урожай масличных в 2023 году может позволить в сезоне-2023/24 увеличить показатели производства и экспорта шротов Pixabay

С начала сезона-2023/24 по апрель Россия экспортировала более 2,7 млн т шротов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего сезона (2,36 млн т), следует из мониторинга агентства OleoScope, который есть в распоряжении «Агроинвестора». Аналитики отмечают, что за первые восемь месяцев сезона-2023/24 Россия поставила за рубеж 1,76 млн т подсолнечного шрота (в сентябре-апреле 2022/23 — 1,4 млн т), 615 тыс. т соевого шрота (394 тыс. т) и 370 тыс. т рапсового шрота (457 тыс. т).



Также отмечается увеличение объемов экспорта рыжикового шрота на 2 тыс., до 6 тыс. т, в то время как продажи льняного шрота снизились с 25 тыс. т до 3 тыс. т. Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что спрос на отечественный шрот на внутреннем рынке остается высоким, соотношение экспорта к внутреннему потреблению составляет примерно 30% к 70%. При этом Турция, Беларусь и Китай активно закупают российскую продукцию за рубежом. Важным направлением для экспорта остаются страны Евросоюза, несмотря на снижение их доли в текущем сезоне.



С начала сентября в страны Евросоюза было экспортировано менее 800 тыс. т шротов по сравнению с почти 1 млн т в предыдущем году. В текущем сезоне около половины от общего объема продаж приходится на подсолнечный шрот (394 тыс. т в сентябре-апреле 2022/23 — 474 тыс. т), более четверти отгрузок в ЕС составляет рапсовый шрот (207 тыс. т против 312 тыс. т в прошлом сезоне), примерно столько же — соевый (189 тыс. т против 180 тыс. т).



За последние два года структура экспорта шротов в Европу оставалась неизменной, однако в текущем сельскохозяйственном году наблюдается снижение поставок в страны Прибалтики, отметили аналитики OleoScope. По данным Лозового, отгрузки в Латвию уменьшились на 23%, в Литву — на 40%, до 264 тыс. т и 76 тыс. т соответственно. Также отмечается снижение экспорта в Германию на 20%, в Данию — на 17%, в Бельгию — на 62%, в Грецию — на 73%, в Италию — на 94%. С другой стороны, OleoScope указывает на увеличение импорта российских шротов некоторыми странами Европы, такими как Франция (с 75 тыс. т до 128 тыс. т), Испания (с 51 тыс. т до 62 тыс. т) и Нидерланды (с 30 тыс. т до 37 тыс. т).



Новости о возможном введении пошлин со стороны Евросоюза на российскую сельхозпродукцию вызвали беспокойство на российском рынке. Это привело к уменьшению желания отечественных экспортеров заключать контракты на поставку в Европу из-за увеличения рисков. Сейчас продолжается перестройка цепочек поставок, идет поиск альтернативных маршрутов экспорта до введения возможных пошлин, отметил Лозовой. Среди приоритетных направлений для перестройки торговых маршрутов выделяются Китай, Беларусь, Турция, Узбекистан, Казахстан и другие страны.



Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что очередной рекордный урожай масличных в 2023 году может позволить в сезоне-2023/24 увеличить показатели по производству шротов на 700 тыс. т по сравнению с сезоном-2022/23 и общий объем может приблизиться к 13 млн т. Прогнозируется и рост экспорта шротов, который может увеличиться на 0,5 млн т, и по итогам сезона превысить 4 млн т, отметил Мальцев.



В марте Еврокомиссия представила инициативу об увеличении пошлин на импорт зерновой продукции из России и Белоруссии, а также масличных культур и продуктов их переработки, включая подсолнечный шрот, в Евросоюз. Новые тарифы разработаны, чтобы ограничить текущий импорт. Они могут достигать 95 евро за тонну или до 50% в виде адвалорной пошлины, в зависимости от конкретного продукта. Россия и Белоруссия также лишаются доступа к квотам ВТО ЕС на зерно. Эти меры не затронут поставки зерновых из России и Белоруссии в третьи страны. Повышение тарифов призвано предотвратить дестабилизацию рынка ЕС и помешать использованию Россией доходов от экспорта в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что предложение направлено на защиту фермеров стран ЕС. Инициативу рассмотрит Совет ЕС, и в случае одобрения будет принято соответствующее решение о повышении пошлин.



Ранее Лозовой сообщал, что в 2023 году в категории шротов отмечалось увеличение продаж: общий объем поставок всех его видов оценивался в 3,88 млн т, что на 28% больше, чем за 2022 год. Так, вывоз подсолнечного шрота составил 2,34 млн т (на 12% больше, чем в 2022 году). Основными покупателями были Турция и Белоруссия — 683 тыс. т (399 тыс. т) и 621 тыс. т (436 тыс. т) соответственно. Объемы соевого шрота, направленные на внешние рынки, достигли 782 тыс. т (на 34% больше). Лидерами по закупкам стали Белоруссия (198 тыс. т против 7 тыс. т в 2022 году) и Турция (193 тыс. т против 106 тыс. т). Кроме того, было вывезено 738 тыс. т рапсового шрота. Наиболее активный спрос фиксировался от стран Евросоюза. Так, в Литву отгружено 134 тыс. т (110 тыс. т), во Францию — 113 тыс. т (39 тыс. т).



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