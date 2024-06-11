Урожай подсолнечника может снизиться на 8,4%

Аграрии пересевали погибшие из-за майских заморозков зерновые в основном подсолнечником и соей flickr.com

В этом году урожай подсолнечника в России может снизиться на 8,4% — до 15,8 млн т (17,25 млн т в 2023-м), прогнозирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Это произойдет, прежде всего, за счет сокращения посевных площадей и падения урожайности на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщил он «Интерфаксу». Подсолнечник в этом году посеян на 9,7 млн га против почти 9,9 млн га в 2023-м.



В то же время сбор сои может вырасти с 6,8 млн т в 2023-м до 7,2 млн т. Площади под этой культурой увеличились с 3,7 млн га до 4,23 млн га. Однако, как считает Петриченко, и ее урожайность будет ниже прошлогодней. Расширение посевных площадей, даже несмотря на незначительное снижение урожайности, позволит в этом году увеличить и сбор рапса — до 4,3 млн т против 4,2 млн т годом ранее. Площади под ним выросли с 2,1 млн га до 2,3 млн га.



Урожай масличного льна в этом году также может увеличиться и достичь 1,27 млн т против 1,15 млн т в 2023-м, прогнозирует Петриченко. Причем это произойдет как за счет расширения посевных площадей с 1,41 млн га до 1,51 млн га, так и повышения урожайности. При этом эксперт отметил, что «пока это крайне приблизительные прогнозы, так как площади сева еще будут уточняться».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что его прогноз урожая масличных близок к оценкам «ПроЗерна». «Сев сои и рапса действительно идет очень активно: и выше прошлого года, и выше прогнозов Минсельхоза, причем достаточно существенно. Тут сказался и пересев озимых, отразится еще и пересев, проведенный после заморозков. По подсолнечнику сказать сложнее: многие, я полагаю, пересеваются именно подсолнечником — это самая привычная культура», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По мнению эксперта, ожидать высокого урожая в этом году не стоит из-за не самых благоприятных вегетационных условий. Так, по его оценкам, сбор всех масличных составит порядка 29,5 млн т (прогноз Минсельхоза — 28 млн т).



Масложировой союз оценивает общий объем производства масличных более чем в 29 млн т. «Мы не ожидаем снижения урожая по подсолнечнику, он будет примерно на том же уровне, что и в прошлом году, — говорит руководитель союза Михаил Мальцев. — Аграрии пересевали погибшие из-за майских заморозков зерновые в основном подсолнечником и соей». Плюс, продолжает он, нужно учитывать урожай на новых территориях, где подсолнечник является ключевой агрокультурой. По рапсу, сое и масличному льну прирост по сравнению с предыдущим сезоном будет не менее 0,6 млн т, прогнозируют в Масложировом союзе.



«На сегодня можно согласиться с осторожным прогнозом валового сбора подсолнечника в 2024 году на уровне 15,4-15,8 млн т (без учета новых территорий)», — говорит аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина. Но, обращает внимание она, поддерживать рынок будут поступления из новых регионов, где ожидается урожай масличных более 1,8 млн т, из них около 1,6 млн т подсолнечника. Прогноз OleoScope по сое — 7,3 млн т, по рапсу — 4,3 млн т.



При этом Варыгина отмечает, что в большинстве пострадавших от заморозков регионов площадь пересева яровыми увеличивается по сравнению с изначальными, причем в структуре посевов преобладают подсолнечник и соя. «Так что итоговые цифры по площади должны быть в пределах прогнозных значений, для подсолнечника это 10,7 млн га», — добавляет она, уточняя, что итоговые данные по урожаю будут зависеть от ситуации с засухой в регионах, которые к тому же пострадали от майских заморозков. «В условиях отсутствия дождей сохраняется неопределенность с выживаемостью части посевов», — прокомментировала «Агроинвестору» Варыгина.



Скорее всего, частичный пересев и снижение урожайности отразятся на ценах, считает Корбут. Однако во многом это будет зависеть не от валового сбора, а от работы переработчиков и экспорта. Так, поясняет он, отгрузки подсолнечника на внешние рынки, по сути, запрещены, поэтому конкуренции у МЭЗов с экспортерами за него нет. Кроме того, сложности могут возникнуть из-за запретительных пошлин ЕС на российский подсолнечный шрот, который поставлялся в регион в больших объемах.



Сейчас же цены на подсолнечник во всех регионах немного увеличились из-за опасений засухи, а также снижения запасов: остатки семечки на начало мая оценивались на 30% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, говорит Варыгина. В ряде регионов цены предложения сырья фиксируются на уровне 36-38 тыс. руб./т. По словам аналитика, заводы реагируют на сокращение предложения и поднимают закупочную стоимость, что в итоге также ведет к росту цен на масло. Котировки укрепляются как на фоне прогнозов по снижению урожая, так и из-за увеличения спроса из Индии и Китая. Мировые цены на подсолнечное масло в конце мая достигали $900/т. Российские отпускные цены с МЭЗов составляли в среднем 79 тыс. руб./т.



«Сейчас ситуация на мировом рынке находится в горизонтальном движении, и существенного роста мировых цен на растительные масла не ожидается», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев. Скорее всего, этот тренд сохранится до конца года, и цены останутся плюс-минус в том же диапазоне, что и в последнее время. По его словам, в мае немного увеличились цены на подсолнечное и рапсовое масла, что обусловлено сезонным сокращением экспортного предложения в Черноморском регионе, а также снижением запасов сырья.



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