«Степь» начала уборку урожая зерновых

Из-за сложных погодных условий валовой сбор зерна в хозяйствах «Степи» снизится Pixabay

В агрохолдинге «Степь» стартовала уборочная кампания. Из-за погодных условий работы начались раньше привычных для юга России сроков. Традиционно первыми к обмолоту зерновых — ячменя и озимой пшеницы — приступили хозяйства Ставропольского кластера агрохолдинга. В ближайшие несколько дней поэтапно к уборке подключатся хозяйства Краснодарского и Ростовского кластеров, сообщила компания. Завершить сбор озимой пшеницы во всех хозяйствах планируется в течение двух-трех недель.



«Степь» обеспечена всеми необходимыми материалами и кадровыми ресурсами для проведения уборочной кампании в плановом режиме. Во время уборки на полях агрохолдинга будут работать более 2 тыс. единиц техники. «Безусловно, в этом году погодные условия внесли корректировки в производственные процессы, — отметил гендиректор «Степи» Андрей Недужко. — Несмотря на старт уборочной кампании раньше традиционных сроков, агрохолдингу удалось обеспечить готовность техники и всех других ресурсов, необходимых для обмолота».



При этом специалисты компании проводят мониторинг и корректируют планы по сбору урожая: как ожидается, погодные условия, сложившиеся весной, приведут к его снижению. Хотя «Степь» уточняет, что пересеяла погибшие посевы (около 1,5 тыс. га) и рассчитывает частично нивелировать последствия природных аномалий. В третьей декаде мая Недужко говорил «Агроинвестору», что предварительно можно предположить снижение урожайности на 10%. «Весенняя засуха и низкие температуры в мае оказали негативное влияние на состояние посевов. Заморозки особенно повлияли на посевы в Ростовской области», — уточнял он.



Между тем, крупнейший молочный холдинг России, ГК «ЭкоНива», объявил о завершении ярового сева. Учитывая озимые и многолетние травы, а также пастбища и луга, суммарно обрабатываемые площади под урожай 2024 года превысили 480 тыс. га. В частности, зерновыми занято более 130 тыс. га, зернобобовыми и крупяными — свыше 81 тыс. га, масличными — около 27,8 тыс. га, сахарная свекла посеяна примерно на 8,5 тыс. га. Под кормовые культуры выделено более 195 тыс. га без учета лугов и пастбищ.



«В этом году переменчивый характер погоды отразился на ходе посевной. В некоторых регионах сроки увеличились из-за дождей, в других пришлось пересеивать пострадавшие от заморозков участки, — рассказал директор по растениеводству ГК «ЭкоНива» Александр Анпилов. — Однако присутствие группы в разных климатических зонах — скорее плюс, так как это позволяет меньше зависеть от капризов погоды на конкретной территории. В остальном мы можем утверждать, что весенняя посевная кампания текущего года прошла штатно».



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