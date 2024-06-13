Минсельхоз США понизил прогнозы урожая пшеницы в России и ее экспорта

Заморозки, за которыми последовала жаркая и сухая погода, негативно скажутся на урожае озимой пшеницы Pixabay

Минсельхоз США в июньском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России с 88 млн т до 83 млн т без учета Крыма и новых регионов. Оценка экспортного потенциала в сезоне-2024/25 уменьшена с 52 млн т до 48 млн т. Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 790,75 млн т (798,19 млн т, согласно майской оценке), объем ее глобального экспорта — около 213 млн т (215,36 млн т).



По итогам текущего сезона Россия может поставить на мировой рынок 54 млн т пшеницы (ближайшие конкурент — страны ЕС — 37 млн т), оценили американские аналитики. В течение 2023/24 года Россия располагала достаточными экспортными возможностями за счет высоких урожаев и значительных запасов, при этом предложения в целом были наиболее конкурентоспособными в течение всего года, несмотря на попытки правительства установить минимальные цены, говорится в обзоре. При этом растущее доминирующее положение России в мировом производстве пшеницы и торговле ею означает, что колебания ее поставок будут существенно влиять на глобальный рынок пшеницы, признаю аналитики американского агроведомства.



По их мнению, ситуация с поставками из России в новом сезоне вызывает серьезную обеспокоенность: заморозки, за которыми последовала жаркая и сухая погода, негативно скажутся на урожае озимой пшеницы. Меньший сбор и сокращение начальных запасов (около 7,7 млн т против 11,2 млн т в сезоне-2023/24) ограничат поставки на внешний рынок, рассуждает Минсельхоз США, тем не менее отмечая, что Россия все равно останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Страны ЕС в новом сезоне, как прогнозируется, могут вывезти 35 млн т пшеницы (34 млн т — согласно майской оценке).



Ожидаемое сокращение урожая в России совпало с уменьшением поставок украинской пшеницы (13 млн т против 18,1 млн т в сезоне-2023/24) из-за падения производства оценочно до 19,5 млн т, что ниже среднего показателя за пять лет, сравнивает Минсельхоз США. Прогнозируемое снижение экспортных поставок из России и Украины подталкивают мировые котировки пшеницы к росту. Хотя в последнее время наблюдалась тенденция к уменьшению цен основных черноморских поставщиков (Россия, Украина и Румыния) и их ключевых конкурентов (Франция), однако пересмотр прогнозов урожая в сторону понижения стал главным фактором резкого роста экспортных цен на протяжении большей части мая, — говорится в обзоре Минсельхоза США. — Спекуляции о потенциальном дополнительном спросе со стороны Индии также способствовали росту цен».



Российский Минсельхоз пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 132 млн т, включая 85 млн т пшеницы, хотя и допускает его снижение из-за засухи. Оценки отраслевых аналитиков ниже. Так, Российский зерновой союз считает, что валовой сбор составит максимум 125-130 млн т, включая 80-82 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неделе пересмотрел прогноз валового сбора пшеницы, понизив его с 82,1 млн до 80,7 млн т и не исключил дальнейшей корректировки в меньшую сторону. Аналитический центр «Русагротранса» в конце мая понизил прогноз урожая зерна со 140,1 млн т до 130,9 млн т в оптимистичном сценарии. Потенциал сбора пшеницы в нем уменьшен с 89,9 млн т до 84,2 млн т. При этом нижняя граница прогноза по пшенице находится на уровне 77,5 млн т и меньше. Институт конъюнктуры аграрного рынка в мае четыре раза уменьшал прогнозы урожая, текущие оценки — 129,5 млн т зерна, в том числе 81,5 млн т пшеницы.



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