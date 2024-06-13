Российский зерновой союз понизил прогноз урожая

Снижение урожая в этом году не будет катастрофичным Е. Разумный

Прогнозы урожая зерна на фоне погодных катаклизмов снизились со 145 млн т максимум до 125-130 млн т, в том числе пшеницы — с 93-95 млн т до 80-82 млн т, сообщил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции, пишет «Интерфакс». «По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор [Василий Голубев], в частности, заявлял о 30% пострадавших посевов озимых», — сказал он, отметив, что это серьезные потери. Потенциал урожайности зерновых Злочевский оценивает в среднем на уровне 26 ц/га, тогда как в прошлом году она превышала 30 ц/га.



По словам Злочевского, обычно возвратные заморозки бывают гораздо раньше, чем в этом году, когда они пришлись на май и негативно повлияли на всходы сельхозкультур в тех регионах, где погода позволила провести ранний яровой сев. При этом глава РЗС усомнился, что Минсельхоз правильно оценивает площадь пострадавших посевов. «Например, они сказали, что из-за заморозков пострадал 1% площадей. Ну какой 1%, когда там в куче регионов озимые пострадали? Это может быть 1% всех площадей не только от зерновых, но и в принципе от всех площадей, включая кормовые культуры, травы и так далее», — цитирует его «Коммерсантъ».



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее в интервью РИА «Новости» говорила, что из-за заморозков погибло чуть более 1 млн га посевов, пострадало — еще около 700 тыс. га, однако аграрии почти справились с пересевом. При этом, по ее словам, Минсельхоз заложил природные катаклизмы в свой прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 132 млн т, поэтому пока не меняет его, хотя допускает корректировку в случае засухи.



По мнению Злочевского, пересев погибших посевов не даст большого эффекта, поскольку он уже не укладывается в оптимальные агрономические сроки. «И погода еще может внести коррективы: если она не даст возможности нормальной вегетации, нормальной урожайности, то и потери на уборке будут просматриваться гораздо выше, чем ожидалось», — предупредил глава РЗС.



Вместе с тем он подчеркнул, что снижение урожая в этом году не будет катастрофичным. «Нам урожая хватит для того, чтобы прокормиться и обеспечить абсолютно все внутренние потребности. Но вот снижение экспортного потенциала — это удар по крестьянским карманам, потому что текущая ситуация им не позволяет как-то регулировать себестоимость выращиваемой продукции, — цитирует его «Интерфакс». — Кроме как через урожайность, других источников нет. Пшеница уже находилась в нерентабельной зоне, а пострадавшие озимые приведут еще к подрастанию себестоимости». Поэтому в новом сезоне не исключены банкротства «массы мелких и неустойчивых хозяйств», добавил Злочевский.



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