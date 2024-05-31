Дмитрий Патрушев: Россия в этом году cоберет не менее 132 млн тонн зерна

Базовые экспортные цены для расчета экспортной пошлины будут увеличены на тысячу рублей Д. Гришкин

Россия в этом году cоберет не менее 132 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. Такой прогноз на Всероссийском зерновом форуме озвучил заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, отметив, что ситуация «достаточно тяжелая»: таких неблагоприятных погодных условий давно не было. Достигнуть прогнозируемого объема производства будет непросто, тем не менее, такой урожай позволит в следующем сезоне поставить на экспорт 60 млн т зерна, добавил вице-премьер.



Он напомнил, что Россия сохраняет позиции ведущего поставщика пшеницы на глобальном рынке. «Мы обеспечили 12% общего объема мирового рынка пшеницы и 14% общего объема глобального производства ячменя. На глобальные рынки в этом сезоне планируем поставить до 70 млн т зерновых, из них порядка 53 млн т пшеницы -- каждая четвертая партия пшеницы на мировом рынке российского происхождения», — привел данные Патрушев.



Также он обратил внимание, что цены на зерно долгое время снижались и на внутреннем, и на внешних рынках, однако сейчас они восстанавливаются: на базе CPT Новороссийск пшеница стоит уже 18,5 тыс. руб./т, тогда как в марте цена находились на уровне 13 тыс. руб./т. В то же время, кроме укрепления позиций на внешних рынках важна продовольственная безопасность страны, в связи с чем был принят ряд мер для стабилизации внутреннего рынка, подчеркнул вице-премьер.



Так, в декабре 2023 года был введен запрет на экспорт твердой пшеницы, который истекает 31 мая. Минсельхоз не видит предпосылок для продления запрета, поскольку в этом году ожидает расширения площадей под этой культурой на 30%, до 1,5 млн га, сообщил Патрушев. Также продолжилась реализация механизма тарифного квотирования зернового экспорта. Вице-премьер предупредил экспортеров, что те из них, кто не будет в полной мере использовать предоставленную им квоту на вывоз зерна, в следующем сезоне получат понижающие коэффициенты, а квота будет распределяться между теми, кто готов наращивать поставки.



На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенному тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, которые применяются при расчете экспортной пошлины, будут увеличены на 1 тыс. руб. по всем видам зерновых, рассказал Патрушев. «Это то решение, которого ждали наши растениеводы, по сути, больше денег будет оставаться у тех, кто производит зерно, меньше денег государство будет изымать в бюджет. Мы считаем, что такое решение в начале нового сезона будет правильным», — отметил он. Цена отсечения по пшеницу составит 18000 руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 16875 руб. за тонну. Замминистра сельского хозяйства Максим Титов в ходе форума уточнил, что на подготовку, согласование, внесение в правительство и утверждение постановления о корректировке пошлины потребуется две-три недели. До начала нового сезона постановление точно будет выпущено, заверил он.



Что касается запасов зерна в интервенционном фонде, то, по оценке Патрушева, их объем должен составлять около 10 млн т. Однако это дорогое удовольствие, отметил он: для закупки и хранения такого количества зерна придется отвлекать «очень серьезный объем финансовых ресурсов». «А эти финансовые ресурсы в условиях определенных бюджетных ограничений нам крайне необходимы по другим направлениям», — добавил он. По мнению вице-премьера, в нынешних условиях 3-5 млн т для обеспечения мукомольных предприятий сырьем на три месяца абсолютно достаточно.



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