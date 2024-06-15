Минсельхоз ждет снижения цен на картофель к концу лета

В мае-июне овощи «борщевого набора», в том числе картофель, традиционно дорожают Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, розничные цены на картофель начнут снижаться в августе-сентябре, пишет «Интерфакс». «Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики», — отметило ведомство. Росстат ранее сообщил, что за неделю с 4 по 10 июня картофель подорожал в среднем на 8,9%, темп роста цен на него стал самым высоким среди наблюдаемых продовольственных товаров. Неделей ранее цена картофеля выросла на 6,9%. По сравнению с концом прошлого года его стоимость увеличилась на 57,1%.



Минсельхоз напомнил, что в прошлом году валовый сбор картофеля во всех хозяйствах составил 20,2 млн т — на 7,4% больше, чем в 2022-м. Показатель самообеспеченности вырос до 97% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 95%. В результате сейчас цены производителей на 3,1% ниже, чем были год назад, сравнило министерство: в среднем они составляют 14,64 руб./кг — примерно как в конце декабря 2023-го. В рознице к 10 июня картофель стоил в среднем 47,85 руб./кг, следует из данных Росстата. Примерно год назад (13 июня) цена на была на уровне 40,4 руб./кг, 25 декабря 2023-го — около 28 руб./кг.



В мае-июне овощи «борщевого набора», в том числе картофель, традиционно дорожают, это сезонное явление. Обычно в этот период картофель в Россию активно поставляет Египет, однако в этом году ввоз сократился, говорил в начале июня исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников. «Изменилась логистика, есть проблемы с оплатой доставки, поэтому те объемы поставок, что были раньше, мы не увидим однозначно, — рассказывал он «Агроинвестору». — Вторым после Египта импортером картофеля традиционно является Азербайджан, откуда продолжаются поставки».



Также он отмечал, что примерно к третьей декаде месяца рынок начнет насыщаться ранним отечественным картофелем, что должно стабилизировать ситуацию с ценами. «Конечно, нужно подождать, какой урожай будет в этом году, так как на него могут оказать влияние погодные и другие факторы. Снижение цен как в оптовом звене, так и на прилавках, мы будет наблюдать в июле», — прогнозировал Красильников.



Между тем, Россельхознадзор сообщил, что обсудил с представителями Министерства торговли и промышленности правительства Индии поставки плодоовощной продукции в Россию. Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента отправляемой на экспорт плодоовощной продукции, в частности она готова продавать картофель. Россельхознадзор в соответствии с достигнутыми договоренностями ждет от индийской стороны информацию о планируемых объемах поставок, местах выращивания картофеля и распространении карантинных объектов на территории Индии. Затем стороны продолжат диалог по расширению поставок.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

