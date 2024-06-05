В течение ближайших двух недель начнутся поставки раннего отечественного картофеля из южных регионов Д. Абрамов

Египет сократил поставки картофеля в Россию, что привело к росту цен на рынке. Согласно данным Росстата на 27 мая, цены на картофель с начала месяца выросли на 25,6%. Однако исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников сообщил РИА «Новости», что поставки молодого отечественного картофеля помогут стабилизировать ситуацию. По его словам, Египет обычно поставлял от 300 тыс. т до 500 тыс. т картофеля в мае-июне. Ожидается, что в течение ближайших двух недель начнутся поставки раннего отечественного картофеля из южных регионов.



По словам Красильникова, хотя посевные площади картофеля в некоторых регионах уменьшились из-за низкой рентабельности этой культуры, в других областях, включая Московскую, объемы остались прежними, и критической ситуации с картофелем не ожидается. Он также подчеркнул, что пока рано делать прогнозы относительно урожая, так как посадочные работы по стране находятся в завершающей стадии.



Красильников сказал «Агроинвестору», что доставка египетского картофеля в Россию сейчас осложнена. «Изменилась логистика, есть проблемы с оплатой доставки, поэтому те объемы поставок, что были раньше, мы не увидим однозначно. Вторым после Египта импортером картофеля традиционно является Азербайджан, откуда сейчас продолжаются поставки. Ряд южных регионов России, прежде всего Краснодарский край и Крым, уже приступили к частичной уборке раннего картофеля российского происхождения. Пока объемы небольшие, но уже через две недели рынок будет насыщаться картофелем», — прогнозирует эксперт.



Он напомнил, что май и июнь традиционно отличаются ростом цен на овощи «борщевого набора», в том числе картофель, это сезонное явление. По данным Минсельхоза, сейчас картофель высажен примерно на 80% запланированных площадей. В прошлом году валовый сбор картофеля в товарном секторе составил около 9 млн т, что стало рекордом. «Без этого товара мы точно не останемся. Конечно, нужно подождать, какой урожай будет в этом году, так как на него могут оказать влияние погодные и другие факторы. Снижение цен как в оптовом звене, так и на прилавках, мы будет наблюдать в июле», — заключил Красильников.



Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина ранее обращалась к Госдуме с предложением о защите российского рынка от иностранной продукции. Она предлагала увеличить ввозную пошлину до 15% (сейчас 5% на столовый картофель) и ограничить импорт картофеля и продуктов его переработки. «При рекордном урожае даже небольшой дополнительный объем дешевой продукции из Египта, Турции или Азербайджана негативно сказывается на прибыльности отечественных картофелеводов», — говорила Губина. Она также подчеркивала важность того, чтобы торговые сети не убирали российский картофель со своих полок после поступления импортной продукции. По мнению Губиной, введение защитной пошлины необходимо как для производителей товарного картофеля, так и для предприятий по его переработке.



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