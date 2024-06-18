Цены на пшеницу активно снижаются

В дальнейшем цены, скорее всего, продолжат снижаться Pixabay

Цены на пшеницу провалились и сейчас составляют порядка $236/т (FOB), при этом просматривается тенденция к дальнейшему снижению, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В мире наблюдается тяжелая ситуация со спросом: Турция ушла с импортного рынка, остальные — ждут еще более низких цен, объясняет эксперт. «На фоне подхода нового урожая оценки сбора не упали, а повысились по ряду важных регионов в мире», — отметил Рылько, добавив, что факторов для роста цен пока не наблюдается, однако все, конечно, может измениться.



«Мировой рынок выдохнул после заявлений из России о сокращении производства зерна», — говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Тем более, продолжает он, пошла информация о первых собранных на Юге зерновых, и они показывают неплохую урожайность. «Уже несколько недель цены на бирже падают достаточно интенсивно. Если раньше мы говорили о росте цен, то сейчас он или замедлился, или начался откат, причем достаточно серьезный», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, сейчас все факторы говорят о том, что импульс роста цен прекратил действовать, и далее они пойдут вниз. Факторы, которые ведут к повышению цен, носят, скорее, теоретический характер: вопрос в том, как дальше пойдет уборка урожая. «По крайней мере я не вижу значительных запасов для роста цен. Хотя все может измениться достаточно быстро», — добавляет эксперт.



По словам директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, на рынке пшеницы после роста цен в первой декаде июня произошел откат. Так, французская пшеница подешевела на 4,2%, до $251/т, американская — на 2,8%, до $243/т. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подешевела на 3,2%, до $240/т. «При этом дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется на уровне $11 за тонну против $14 на 10 июня. Но по сравнению с майским показателем это достаточно серьезное сокращение: на конец мая дисконт составлял $29», — сравнила Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).



По ее словам, цены производителей также снижаются, что характерно для нынешнего периода, когда рынок ждет зерно нового урожая. Так, на Юге снижение составило 80 руб./т в Поволжье — 150 руб./т. В долларовом эквиваленте цены производителей составили $165/т, это на $1,7 меньше, чем на 10 июня 2024 года. Но по сравнению с концом мая рост составил $11/т.



На прошлой неделе на сайте поле.рф сообщалось, что мировые цены на пшеницу после бурного роста ожидаемо снизились, но аналитики рынка считали, что это лишь временный откат на фоне старта уборочной кампании. «Экспортный базис показывает дальнейшее снижение, следуя за мировыми ценами. Так, на середину июня рынок отыграл весь текущий негатив и перешел к снижению, вероятнее всего, временному, на фоне появления нового урожая как в России, так и в странах Европы», — отмечали аналитики. По их мнению, немаловажную роль сыграл и запрет Турции на импорт пшеницы, а также более низкие цены конкурентов (ЕС и Украины) на двух последних тендерах Египта. Кроме того, вклад в снижение рублевых цен внесло укрепление курса национальной валюты на фоне новых санкций в отношении валютного рынка России.



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