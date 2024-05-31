Индия может возобновить импорт пшеницы из России

Последний раз наша страна поставляла зерно в Индию в сезоне-2017/18 Pixabay

Индия готовится возобновить импорт пшеницы из-за рубежа, в первую очередь из России после шестилетнего перерыва, чтобы пополнить запасы и стабилизировать растущие цены, вызванные неурожаем, пишет The Economic Times. По сообщению издания, Нью-Дели откажется от импортной пошлины в 40% на пшеницу, что откроет путь закупкам у России как ведущего мирового экспортера пшеницы. Решение может быть принято после всеобщих парламентских выборов в Индии, результаты которых будут объявлены 4 июня. По другим источникам издания, индийское правительство должно дать ответ до конца июня, к началу уборочной кампании в России.



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Коммерсанту», что Индия уже третий год говорит о возможном открытии своего рынка для импорта, но это еще не произошло, поскольку страна стремится к самообеспеченности по ключевым культурам. Открытие рынка для импорта не нравится индийским фермерам, поэтому решение, скорее всего, будет временным, если вообще будет принято. Однако в случае возобновления импорта Россия может стать крупнейшим поставщиком пшеницы в Индию, сообщали «Агроинвестору» в апреле в аналитическом центре «Русагротранса». Последний раз наша страна поставляла зерно в Индию в сезоне-2017/18, тогда было отгружено 258 тыс. т.



Кроме того, индийский рынок может начать импорт нута из России, если возникнет такая потребность, сообщила представитель Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Нидхи Харе на Всероссийском зерновом форуме. «Мы проводим оценку национальных объемов, продолжаем оценивать урожайность. Посмотрим, как только начнется сезон дождей, я думаю, что откроется новая возможность для поставок. Мы постоянно отслеживаем ситуацию», — цитирует ее поле.рф. Зернин отметил, что Россия готова начать поставки нута и других зернобобовых культур в Индию, добавив, что «российские экспортеры хотели бы добиться успеха на индийском рынке».



По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в первом квартале Индия нарастила импорт аграрной продукции из России на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении поставки превысили $572 млн. Наша страна поднялась на четвертое место среди крупнейших поставщиков сельхозпродукции в республику, увеличив долю в общем объеме индийского импорта с 4,2% до 7,1%. В списке основной экспортируемой продукции подсолнечное масло, горох, соевое масло и чечевица. Так, поставки подсолнечного масла из России в Индию за первый квартал выросли на 17%, примерно до $353 млн. В общем объеме импорта подсолнечного масла Индии доля России увеличилась с 27% до 39%, оценивал «Агроэкспорт». Экспортный потенциал продукции российского АПК на индийский рынок к 2030 году центр оценивает более чем в $2 млрд.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

